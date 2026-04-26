Trump dice que no estaba preocupado tras tiroteo en cena en Washington: “Entiendo la vida, vivimos en un mundo loco”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que no sintió preocupación cuando fue evacuado junto a varios miembros de su gabinete tras el tiroteo ocurrido durante una cena de gala en Washington.

“No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco”, afirmó el mandatario en una entrevista con el programa 60 Minutes de la cadena CBS, al referirse al incidente registrado en el hotel Hilton, donde se celebraba el evento anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Trump relató que, en un primer momento, pensó que el ruido que generó la alarma en el salón se debía a la caída de una bandeja. Sin embargo, la situación fue rápidamente identificada como una amenaza real, lo que llevó al despliegue del Servicio Secreto y a la evacuación de los asistentes.

El presidente también se refirió a la reacción de la primera dama Melania Trump, quien se encontraba a su lado cuando se escucharon los disparos. Según explicó, ella comprendió antes que él la gravedad de lo ocurrido.

“A la gente no le gusta que se diga que estaban asustados, pero ¿quién no lo estaría en una situación así?”, comentó. Añadió que la primera dama “parecía muy afectada” pero destacó que actuó con firmeza. “Es una mujer muy fuerte e inteligente. Lo manejó muy bien”, señaló.

Sobre su propia reacción, Trump indicó que intentó entender lo que sucedía mientras aumentaba la presencia de agentes de seguridad. “Quería ver qué estaba pasando. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que era un problema serio”, dijo.

Durante la entrevista, el mandatario también protagonizó un momento tenso con la periodista Norah O’Donnell, quien citó un fragmento del supuesto manifiesto del atacante, identificado como Cole Allen.

En el texto, el individuo hacía acusaciones contra Trump vinculadas a delitos graves, pero el presidente rechazó esas afirmaciones y calificó al autor como “una persona enferma”.

“Yo no soy un violador. No violé a nadie. No soy un pedófilo. Fui totalmente exonerado”, respondió Trump, visiblemente molesto, al cuestionar que se diera lectura a ese contenido en la entrevista.

Consultado sobre si el incidente podría mejorar su relación con la prensa, el mandatario descartó un cambio significativo. “No estamos de acuerdo en muchos temas”, dijo.

Reiteró sus críticas hacia los medios y su postura frente a temas como la seguridad y el crimen.

Pese a lo ocurrido, Trump expresó su intención de que la tradicional cena se celebre nuevamente en el corto plazo. “Queremos hacerlo otra vez en 30 días”, afirmó.

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