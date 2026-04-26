Repartidores de Uber Eats revelan cuánto ganan a la semana

Conductores de Uber Eats han comenzado a compartir cuánto dinero obtienen realmente en una semana, dejando ver que los ingresos pueden variar mucho dependiendo de la ciudad, la demanda y las propinas.

Aunque el servicio se ha vuelto una de las opciones más rápidas y populares para pedir comida –con entregas que pueden llegar en apenas 15 minutos–, la realidad económica para quienes lo hacen no siempre es tan alta como muchos imaginan.

Cómo se compone el ingreso

Los repartidores reciben pago por cada entrega, que incluye una tarifa base, posibles bonificaciones y el 100% de las propinas. Sin embargo, estos factores cambian constantemente según el mercado.

Lo que ganan en una semana

Algunos conductores aseguran generar más de $1,500 al mes, pero otros han dado cifras más concretas que muestran un panorama distinto.

Un repartidor compartió que en una semana logró $331.81, incluyendo propinas, incluso en un periodo que describió como activo.

“Sé que todos los mercados son diferentes, pero estoy seguro de que este es un cálculo más realista para la mayoría”, explicó.

También agregó: “No solo eso, sino que esta fue una semana bastante ocupada, así que puedes imaginar cómo son mis otras semanas”.

El mismo conductor indicó que el trabajo es un ingreso extra y comentó: “La realidad es que realmente no vas a ganar más de $12 por hora”.

Diferencias según la zona

Otros repartidores, sin embargo, reportaron ingresos mayores.

Uno señaló: “No estoy haciendo $1,500, pero definitivamente gano más de $12 por hora. Esta fue mi semana pasada ($670.98). En promedio, alrededor de $26 por hora, más o menos”.

Otro usuario añadió: “Estoy en casi $300 en la semana y solo he trabajado 10 horas”.

Entregas a celebridades

Además del dinero, algunos conductores también han compartido experiencias curiosas, como entregas a famosos.

Uno relató: “Una vez le entregué a Shia LaBeouf, tenía una presencia muy intensa, pero dejó una buena propina, $35”.

Otro mencionó: “Travis Kelce y Taylor Swift, vivo en el área norte de Kansas City”.

Un ingreso que depende del contexto

En general, los testimonios muestran que las ganancias dependen en gran medida de la ubicación, la cantidad de pedidos y las propinas, por lo que no existe un ingreso fijo para todos los repartidores.

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