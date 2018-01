¿Por qué Ivanka Trump guardia silencio sobre este serio problema?

A la Primera Hija parece importarle poco la situación laboral de miles de personas

La primera hija, Ivanka Trump, está nuevamente en la palestra de los cuestionados ante su silencio por las investigaciones en China por abusos laborales en maquiladoras que le ofrecen servicios a su consorcio.

Y saber por qué no ha dicho nada sigue siendo una pregunta para quienes están al frente de estas indagatorias.

China Labor Watch ha realizado una intensa investigación sobre aquellas maquiladoras que ofrecen bajos salarios, sin ni días libres o vacaciones a miles de chinos, pero a diferencia de empresas como Apple, Nike Inc., Gap Inc., Levi Strauss & Co., y H&M, Ivanka Trump HQ no ha aceptado transparentar quién les produce sus mercancías y comprometerse a que los empleados tengan mejores condiciones laborales.

La asociación civil “se enfrentó a la marca de Ivanka Trump con cargos de abusos laborales contra sus proveedores chinos, su empresa se negó a participar”, reportó Associated Press, que cuenta la historia de la esposa de uno de los investigadores que fue detenido al indagar sobre el asunto. “No hizo ningún esfuerzo público para investigar las acusaciones”.

Las maquiladoras que produjeron para las empresas de hija del presidente Trump fueron acusadas de obligar a laborar “horas extras, pagar tan poco como $1 dólar por hora”, además de propinar “crueles abusos verbales y físicos, incluido un incidente en el que un hombre recibió un golpe en la cabeza con el extremo filoso de un zapato de tacón alto”.

Aunque Ivanka Trump no maneja directamente su marca anónima, sigue siendo dueña de ésta, pero se ha mantenido en silencio, pero incluso peor: la empresa oculta a quién contrata para maquilar las mercancías que se venden en varios países.

Eso sin hablar de la discordancia con la política “Compra americano, contrata a americanos” del presidente Donald Trump.