Rosie Rivera muestra impactantes imágenes de cuando dio a luz en un auto

Momentos de angustia para la hermana de Jenni Rivera

A pesar de la fama y los lujos, Rosie Rivera pasó los más duros momentos cuando dio a luz a su segunda hija, pues la maternidad la sorprendió sola y camino al hospital, por lo que Samantha nació en un auto.

La hermana de Jenni Rivera compartió su experiencia y algunas imágenes con el Dr. Juan Rivera de Despierta América en Univision.

“Fue muy espantoso. Te da miedo de que tal vez tu niño tenga alguna complicación, y también da mucho miedo y muchísimo dolor”, contó la madre de tres.

A pesar de siempre estar rodeada de su numerosa familia, justo ese día no había nadie a su alrededor.

“Yo me encontraba sola en la casa de Jenni, que era algo muy muy raro, porque hay vivían sus cuatro hijos, estaba yo, mi esposo y la nani; todo el mundo. Pero, eso día me encontraba sola cuando se me reventó la fuente y le hablé a mi partera. Le dije, ‘se me reventó la fuente, pero no tengo dolor’. Cuantas horas tardó tu primer bebé y le dije 35 horas. Me dice: ‘esto va a tardar'”, contó.

Afortunadamente todo salió bien, incluso recuerda que amarraron el cordón umbilical de la recién nacida con las agujetas de sus zapatos.