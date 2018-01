Eiza González rompe en llanto por conmovedora felicitación de cumpleaños de su madre

Glenda Reyna le envió un tierno mensaje a la actriz a través de Instagram

Eiza González no pudo contener las lágrimas después de que su madre, Glenda Reyna, le dedicara una conmovedora carta en Instagram por su cumpleaños, donde narra lo que sintió cuando la actriz estaba aún en su vientre.

Carta a mi princesdoll:

“Siento en el casi imperceptible paso del tiempo, tú estabas en mi vientre, en lo que la alegría rebozaba mi alma en la ilusión de sentirte, siento los ligeros movimientos de tu danza, juntas respirábamos el mismo aire, nos alimentábamos física y espiritualmente sellando mucha bondad desde la nutrición emocional, mi corazón latía más fuerte que nunca entrelazando mi sangre con la tuya, marcando por siempre la sutil existencia de un amor eterno, mis ojos veían por ti sabedora que un día los tuyos verán por mí, cada respiro te llevaba vida a tu pequeño y cálido espacio donde te guardaba mientras te bordaba unas alas enormes doradas para que siempre fueras libre, dibujaba y elegía tu color de pelo, tu color de ojos, iluminaba tu pensamiento así con una gran luz para que el tiempo y en la distancia despertara al verdadero encuentro de tu razón de existir, tu corazón mi amor fue creado desde donde inicio tu existencia del amor profundo, sereno, real sin miedos a la vida, sino de la entrega absoluta en cuerpo y alma del amor de tu papi y mío, eso ha sido lo más real de mi vida y tú fuiste la elección más divina de nuestro amor, así es la verdadero historia de tu existir, en ese momento de concepción hasta hoy lo más importante de ti para mi es eso, ser tu madre y tú mi hija, no importa el lugar en el que estés, ni cuanta distancia exista, ni cuántos escalones subas, ni cuantos bajes, no importa la edad, no importa si corren litros de tinta de ti con juicios o sin ellos, yo sólo seguiré viéndote, sintiéndote,viviéndote y amándote como mi hija, esa palabra mágica que encierra el más grande misterio de vida y el que el camino de madre e hija tomadas por siempre de la mano hacen de la existencia un verdadero cielo estrellado de luz y amor.

Feliz cumpleaños mi bella, bondadosa y amada hija, que los ojos que te observan puedan ver la profundidad de tu alma, bendigo por siempre tu andar y te ilumino cada día tu despertar con mi pensamiento… feliz cumpleaños hija mía @eizagonzalez te amo de aquí al infinito y te abrazo aquí en la tierra yo, y tu padre desde el cielo…”, escribió Glenda.

A lo que Eiza le respondió:

“Me hiciste llorar. Te amo. Como no ser la más fuerte si lo único que conozco es la lucha y la bondad viniendo de alguien como tú. Nuestra paz tenemos sabedoras del tremendo corazón que tenemos. Que me diste y creaste. Gracias por hacerme la mujer que soy hoy. Por educarme por el camino correcto y por siempre aceptarme y escucharme. Apoyarme en mis buenas y mis malas, y hacerme aún mejor después de las tormentas. Esta vida no es la misma sin ti mujer. Te admiro profundamente mami. Juntas hasta el fin”.

Con información de Diario Basta.