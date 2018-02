La foto falsa del hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa que ha causado polémica

Para colmo se encarga de hacer llegar a las redes la linda foto de su SR SOL…cargada de forma evidente de sus mezquinas razones que LA TIENEN SIN PAZ… Ahora que va a alegar? Cuál será su próxima actuación o mentira? Ya sabe que no irá más a ese lugar el padre de su hijo a verlo, ESPERO QUE NO EXPONGA MÁS AL BEBÉ…seguramente lo manda por varías semanas para hacerlo quedar mal a mi hermano ( pero me pregunto por que ELLA no lo lleva? ) NO Le da vergüenza exponer a su hijo a eso , que piense en SU HIJO, en lo mejor para EL, para Julián y finalmente para ELLA MISMA. Obvio no piensa en nadie Está lejos de entender lo que es familia. ( nunca tuvo ni tendrá )y cerca de destruir el derecho que tiene su hijo de tenerla, ella puede decidir cómo quiere cuidar el corazón y el futuro de Matías…está en sus manos…en su corazón y en su conciencia. Mi hermano decidió callar…yo no !!! hasta tanto y se haga justicia! BASTA DE ABUSO! Agradezco compartir en sus páginas para ver si la SRA se entera que mi sobrino no tiene que ir más a ese lugar… El tiempo de Dios es perfecto, seguimos orando y confiando el amor todo lo puede. #lomejorestaporvenir #familiabendecida #masjuntosquenunca #fuerzajulian#matiasgil

