Conoce a la muñeca sexual que canta, toca instrumentos y… sigue instrucciones

Muñecas sexuales inteligentes, esa fue la meta a lograr de la empresa china Exdoll, que logró exceder la expectativas de sus clientes. Más que inteligencia para responder a preguntas específicas, la muñeca es todo un robot que puede cantar, tocar guitarra y hasta activar electrodomésticos si así se le pide.

El invento sale de la China, un país mayormente poblado por hombres. Según señala la agencia de noticias AFP, medio que da a conocer esta historia, en el país hay 33.6 millones de hombres más que mujeres.

Para las necesidades sexuales ya hay una gran variedad de opciones, pero para la soledad, quizá no. En España ya se había conocido un producto similar, de una muñeca sensible al tacto, por cuanto generaba respuestas a cierto estímulos.

Este resulta un producto innovador, pues posee elemento no conocidos anteriormente.

Aunque hasta el momento no se han publicados videos mostrando las habilidades de la muñeca, acá podrás ver la calidad del producto.

“Mi nombre es Xiaodie, también me puedes llamar baby. Pero si no estoy feliz, no responderé”, dice la muñeca a través de un parlante incorporado dentro de la cabeza de la muñeca, mientras los labios se mantienen estáticos, según describe el periodista de la Agencia.

Hablar, cantar y hasta prender el lavaplatos, serán algunas de las funciones que la muñeca sexual inteligente puede llevar a cabo. Su valor comercial es de alrededor de $4,000 dólares ó 25,000 yuan, en moneda local. Un precio que está cerca de duplicar el de una muñeca sencilla hecha en silicona.