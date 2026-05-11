Sospechoso de intentar asesinar a Trump en cena de corresponsales se declara no culpable de cuatro cargos

El sospechoso de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, identificado como Cole Allen, se declaró no culpable de cuatro cargos federales durante su comparecencia de este lunes en Washington D.C..

Allen, quien permanece bajo custodia mientras el proceso judicial sigue su curso, está implicado en los disparos escuchados durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca del pasado 26 de abril, donde se encontraba el presidente, informó EFE.

¿En qué cargos Allen negó su culpabilidad?

El acusado, un ingeniero y profesor de 31 años proveniente de California, está acusado intento de asesinato al presidente, lo que podría derivar en una sentencia de cadena perpetua. Se le agregaron además dos cargos relacionados con el transporte y uso de armas de fuego, además de una cuarta acusación por agresión a un agente con un arma mortal. Esta última imputación fue añadida recientemente por la Fiscalía del Distrito de Columbia.

El incidente se produjo luego de que Allen lograra burlar los controles de seguridad de un hotel en la capital estadounidense. Postariormente, intentó entrar al salón donde se encontraban el presidente Trump, la primera dama Melania Trump y el vicepresidente JD Vance.

Sospechoso estaba altamente armado al ingresar

Cuando fue interceptado por las fuerzas del orden, el sospechoso portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos, según informes policiales. Durante la confrontación, se produjo un tiroteo que obligó a la evacuación inmediata del presidente y los miembros de su Gabinete, aunque no se registraron víctimas.

Las investigaciones revelaron que, previo al tiroteo Allen envió un escrito a sus familiares donde afirmaba que “su objetivo eran miembros de la Administración de Trump”.

Por otro lado, la jueza a cargo del caso, Zia Faruqui, pidió disculpas al procesado la semana pasada por las condiciones de su permanencia en prisión, después de que los abogados defensores presentaran quejas debido a que el sospechoso pasó varios días en una celda de aislamiento.

Sigue leyendo:

– Jueza pide disculpas al acusado de intentar matar a Trump en cena de corresponsales por condiciones en prisión

– Agente del Servicio Secreto disparó a un hombre armado cerca de la Casa Blanca

– Hombre de Carolina del Sur fue arrestado por amenazar con matar a Trump