Editorial: “La presencia de ICE en las cortes”

ICE asegura que debido a la falta de colaboración local en algunas ciudades debe hacer arrestos en los tribunales

Es fundamental que una persona con o sin documentos pueda sentirse segura de ir a un tribunal sin temor a ser deportado. Este es el mismo caso por el cual es necesario que hasta los indocumentados puedan confiar en la policía sin temor a ser entregados a las autoridades migratorias cuando son testigos o víctimas de un delito.

En ambos casos, esta tranquilidad del inmigrante tiene un impacto positivo en la seguridad pública.

Este punto de vista es compartido por las autoridades de poblaciones con una presencia inmigrante significativa. El gobierno federal, que hoy opera en cuanto a inmigración desde el prejuicio en vez de la experiencia, cree que eso es proteger a la delincuencia.

La Agencia para el Control de Inmigración y Aduana(ICE) dice que debido a la falta de colaboración local en algunas ciudades debe hacer arrestos en los tribunales. También explica que ese es un buen sitio para operara porque la gente pasó un detector de metales y se sabe que allí no hay nadie armado.

Los operativos de ICE en los tribunales son muy controversiales. Por eso la semana pasada la agencia federal creó una guía para limitar su acción en las cortes. No hay mucho para alegrarse.

Estos operativos estarán centrados en un individuo determinado ya sea porque es un indocumentado con antecedentes penales, pandillero o un deportado que regresó.

A diferencia de otras acciones de ICE, no habrá “arrestos colaterales” de familia, amigos o allegados a menos que haya “circunstancias especiales” a juicio de los agentes. Los agentes evitarán los tribunales civiles, aunque pueden operar con la autorización de un superior.

Esta guía parece un colador. Tiene agujeros por todos lados.

Para estar más tranquilo es necesario cree que ICE va actuar de buena fe. Hay que confiar que va hacer ejercicio de su autocontrol, que no va a acusar a nadie de “interferir”, para también detenerlo, si protesta el arresto a un familiar. Es necesario confiar que los familiares y amigos que dicen que no serán arrestados dentro del tribunal, no sean interrogados y capturados a la salida.

Es muy difícil aceptar la palabra de una agencia federal de inmigración que para engañar sus agentes hacen operativos con ropa que los identifica como policías. No les importa perjudicar a nadie con tal de lograr su meta, incluso a la autoridad del orden local.

Los tribunales deben ser considerados “sitios sensibles” como las escuelas, los hospitales, guarderías y templos religiosos, funerales, casamientos y demostraciones públicas.

Se dice que la norma es buen comienzo. Ahora parece una maniobra de relaciones públicas. Por lo menos es necesario demostrar que realmente es un cambio de actitud.