Foto: Kylie Jenner revela nombre de su bebé y primera imagen

La hermana de Kim Kardashian había ocultado su embarazo

Kylie Jenner dio a luz a su primer bebé el viernes 1 de febrero. La hermana de Kim Kardashian ocultó su embarazo durante todo el proceso y solo lo reveló una vez que ya había parido.

“Mi embarazo ha sido uno que he elegido no realizar frente al resto del mundo. Sabía sin que nadie me lo dijera que necesitaba prepararme para este papel, uno que durará toda una vida, de la forma más positiva y sana posible, sin estrés”, dijo la joven madre en una carta dirigida a sus seguidores en Instagram.

Ahora que ya se sabe todo, Jenner se ha mostrado más abierta a compartir aspectos de su vida como lo solía hacer. La hija de Kris Jenner y Caitlyn Jenner subió una foto de su recién nacida con el nombre de ella.

“Stormi“, escribió Kylie.