Exigen que ya no dejen pasar frío a inquilinos pobres en NYC

El presidente de Brooklyn criticó que haya neoyorquinos en viviendas públicas de NYCHA aguantando frío y pidió remedios inmediatos

Filomena Reyes tiene 69 años, y además de lidiar con el constante problema de cucarachas en su edificio, que asegura la tienen “desesperada”, desde que llegó el invierno tiene otro dolor de cabeza: se está congelando de frío en el apartamento de viviendas públicas de NYCHA en Brooklyn, en el que vive hace 13 años.

“Esto no es justo. Yo soy una persona mayor, vivo sola y tengo que dormir con mucha ropa para poner pasar la noche porque la calefacción no sirve y cada vez está peor”, aseguró la ecuatoriana durante una conferencia de prensa que tuvo lugar este lunes en el Gowanus Houses Community Center. Líderes comunitarios e inquilinos de NYCHA se sumaron al presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, quien calificó de inaceptable que en la Gran Manzana haya historias como la de Filomena, que son las mismas de otros inquilinos.

“Si nos apagan la calefacción, nosotros vamos a prender más nuestras voces para gritar”, comentó el líder político, quien hizo un llamado no solo a las autoridades locales, sino a las estatales y federales para que tomen cartas en el asunto, a quienes acusó especialmente de dejar abandonada a la Ciudad para resolver esta problemática.

Adams se sumó al llamado que la semana pasada hizo el presidente de El Bronx Rubén Díaz Jr., para que se declare la emergencia en NYCHA, a fin de que se acelere el proceso de reemplazo de las calderas defectuosas en los edificios. “Necesita crearse una manera para que la burocracia no se interponga y que se hagan los arreglos de manera expedita”, agregó el líder de Brooklyn, quien recalcó que más de 40,000 neoyorquinos de su condado se ven impactados con el problema de ausencia de calefacción. En toda la ciudad esto afecta a más de 400,000.

El presidente pidió a NYCHA que adopte medidas para abordar los desafíos que enfrenta su programa capital con financiación insuficiente y urgió a la Autoridad de Vivienda Pública de la Ciudad que invierta los ahorros de combustible que ha tenido y los futuros en reparaciones y conversiones de calderas de emergencia.

“Según un estudio de la Comisión de Presupuesto Ciudadano (CBC), los costos de los servicios públicos de NYCHA disminuyeron en $48 millones entre el 2013 y 2016, en gran parte debido a los precios menores del gas natural, ya que los edificios hicieron la conversión de sistemas de calefacción de combustible a gas natural”, recalcó Adams.

Al mismo tiempo, el oficial electo hizo un llamado a los inquilinos a no quedarse callados y unirse para exigir acciones prontas.

Jasmine Blake, vocera de NYCHA, agradeció el interés del presidente del condado de Brooklyn, y tras explicar que NYCHA enfrenta problemas críticos de financiamiento, explicó que se hace con los ahorros mencionados por Adams.

“Los contratos de rendimiento energético no dan como resultado una infusión de fondos a NYCHA que podrían invertirse en nuestros sistemas de calefacción. En cambio, representan los ahorros que NYCHA verá en facturas de servicios públicos más baratas”, dijo la portavoz de NYCHA.

Jesús González, activista de asuntos de vivienda de Brooklyn, aseguró que la responsabilidad con la crisis de la calefacción que viven muchos apartamentos de la Gran Manzana, debe ser asumida de manera conjunta entre residentes y autoridades.

“La Ciudad debe poner avisos para los inquilinos en las viviendas públicas para alentarlos a no desperdiciar calefacción, pero la responsabilidad debe ser de ambos lados”, comentó el activista, destacando que en muchas unidades de vivienda hay temperaturas extremas. “Los apartamentos deben contar con sistemas de calefacción funcionales para que los inquilinos no se congelen ni se recalienten, pues en algunas viviendas públicas tienen demasiado calor, donde se siente como si estuvieran viviendo en un cuarto de calderas y otros por el contrario no reciben calefacción y fallan los sistemas, viviendo en temperaturas peligrosas.

El llamado de los líderes neoyorquinos sobre los problemas de calefacción será abordado este martes en el Concejo Municipal, que citó a una audiencia pública para examinar la manera cómo NYCHA está actuando. Los comités de Supervisión e Investigación y de Vivienda Pública les pedirán cuentas.

“Una vivienda segura, asegurada y saludable es un derecho humano básico. Sin embargo, NYCHA ha fallado continuamente en proporcionar viviendas adecuadas y servicios básicos a los cientos de miles de neoyorquinos que viven en viviendas públicas”, indicó el presidente del Concejo Corey Johnson. “Desde las calderas rotas, hasta la pintura con plomo y el moho, la audiencia brindará al Concejo la oportunidad de examinar los problemas sistémicos que afectan nuestro sistema de vivienda pública”.

La semana pasada el alcalde De Blasio anunció una propuesta para invertir $82 millones en la instalación de varias calderas para mejorar los problemas de calefacción en 104 edificios de NYCHA.

Presidente del Condado en Brooklyn, Eric Adams se reune con los residentes de NYCHA para perdir mejoras en las viviendas.

Un problema en toda la ciudad

El llamado de Adams se juntó con al que hicieron el pasado fin de semana el concejal Ydanis Rodriguez, la asambleísta Carmen de la Rosa y la senadora estatal Marisol Alcantara, quienes se unieron para exigir que los caseros del edificio localizado en el 3852 de la 10th Avenida, en Inwood, Manhattan resuelva de una vez por todas los problemas de calefacción y otros daños con los que han lidiado por años, que han sumado más de 300 violaciones al código de viviendas.

“Es inaceptable y criminal que los neoyorquinos vivan en condiciones tan precarias. Exigimos que estos servicios esenciales sean restaurados de una vez”, comentó Rodríguez. “Algo se debe hacer con los reincidentes como este propietario”.

La asambleísta de la Rosa calificó de muy grave que con las temperaturas que hay en el invierno, estos inquilinos sean expuestos a temperaturas intensas.

“Incluso con las condiciones climáticas más severas, las familias en este edificio han tenido que vivir sin los servicios más básicos de calefacción y agua caliente. Las acciones de este propietario son criminales y estos inquilinos merecen vivir con dignidad”, dijo la dominicana.

Intentamos obtener respuesta del casero Julián Rodríguez sobre las acusaciones de sus inquilinos y no respondió a nuestras llamadas.

NYCHA en cifras:

1 de cada 14 neoyorquinos depende de las viviendas de NYCHA, a través de su programa de vivienda o sección 8.

14.8% de las viviendas públicas del país están en Nueva York, siendo el mayor complejo a nivel nacional.

328 son los edificios de NYCHA en Nueva York.

178,000 departamentos.

400,000 residentes viven en los edificios de NYCHA

45% de los inquilinos son hispanos.

$450 es la renta promedio en los apartamentos de NYCHA.

130 días es el tiempo promedio que NYCHA toma para resolver solicitudes de reparación, según varios reportes, y otras llevan meses sin ser atendidas.

4,499 apartamentos hay en Staten Island

17,126 apartmentos hay en Queens

44,500 viviendas hay en El Bronx

58,669 apartamentos de NYCHA hay en Brooklyn

53,890 apartamentos hay en Manhattan