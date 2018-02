Jerry Rivera trae ‘Salsa con Amor’ a NY

El ‘Cara de Niño’ se presenta el sábado en el Lehman Center para calentar el ambiente de los festejos por San Valentín

NUEVA YORK.– El puertorriqueño Jerry Rivera vuelve a Nueva York para presentar su concierto ‘Salsa con Amor’, una propuesta renovada pero con su característico sello de salsa romántica que lo lanzó al estrellato hace casi tres décadas.

Rivera, considerado un ícono de la salsa “que le habla al corazón”, que confesó estar en su mejor momento, el sábado subirá al escenario del Lehman Center, en la noche inaugural del Latino Concert Series 2018. El show es un preámbulo a la celebración de San Valentín en el que actuará además, la banda latina neoyorquina Funk Salsa Urban, que será la encargada de abrir el concierto.

“Cuando grabo una canción, lo hago pensando en la gente, para que la disfruten y porque me gusta un tema y quiero cantarlo, no porque tenga que grabar todos los años o porque exista un compromiso con una disquera”, explicó el intérprete que ha vendido 14 millones de discos en lo que va de su carrera que arrancó en 1990. Rivera nació en Santurce y en julio cumple 45 años.

Cuando tenía 15 años lanzó su primer álbum, ‘Empezando A Vivir’, que generó su primer éxito “De La Cabeza A Los Pies”, luego vendría ‘Abriendo Puertas’, con el que empezó a ser conocido como el “Bebé de la Salsa”.

“En la salsa y en todos los géneros musicales está la trayectoria del estilo, pero también debe estar inmersa la historia de la persona. Mi padre fue cantante de trío así que me crie a su lado cantando los boleros de siempre”, contó Rivera al recordar su infancia junto a su progenitor, quien marcó su gusto musical.

Rivera, que ha incursionado en géneros como el bolero, las baladas e inclusive el tango, destacó que es a través de la salsa que logró consolidar su carrera.

El álbum ‘Cuenta Conmigo’, que ganó cuatro discos de platino, es uno de los álbumes más vendidos de salsa, contiene lo que ahora se considera la canción emblemática de Rivera, “Amores Como El Nuestro”, así como otros tres grandes éxitos: “Casi un Hechizo”, “Una en un millón” y la canción principal “Cuenta Conmigo”. Tras ese disco lanzó el álbum ‘Cara de Niño’, contenía el tema “Que Hay de Malo”, con el que alcanzó su punto máximo como exponente de la salsa romántica.

El intérprete nominado cuatro veces a los Grammy agregó que ha tenido que innovar debido a los cambios de la industria y a las preferencias del público, pero aseguró que con su estilo sigue manteniéndose en la preferencia de la gente de todas las edades.

“Ahora lo que intento es seguir rescatando lo que he sido como persona y ponerlo al servicio de lo que soy como artista. Todavía hay muchas facetas que no se han manifestado en mi carrera, faltan por aparecer muchos otros ritmos que también he abordado pero que la gente desconoce de mí”, comentó Rivera.

Según Rivera, siempre tiene nuevos proyectos musicales pero confiesa que no puede dejar de tocar sus temas que lo lanzaron a la fama. El video click de su último éxito “Me Hace Daño Amarte”, incluido en el álbum homónimo lanzado en septiembre de 2017, cuenta con 4 millones de reproducciones.

“Dejar de cantar los temas que me dieron a conocer es imposible. Todas esas letras hoy son más que canciones; son épocas, vivencias, historias para mí y para toda la gente que ha seguido mi trayectoria. Cuando el público escucha ‘Amores como el nuestro’ o ‘Cara de niño’ se enfoca en un fragmento específico de su vida. Como artistas podemos nivelar una canción, incluso superarla, pero nunca tendremos el poder para igualar una historia vivida”.

El cantante es reconocido como el responsable del lanzamiento de la generación más joven en la historia de la salsa, por ello dijo que a esta altura de su etapa profesional, quiere ayudar a los artistas jóvenes.

Sobre su presentación el sábado dijo sentirse contento de compartir tarima con Funk Salsa Urban (FSU), que están inspirados en el formato del grupo DLG de los 90’s.

FSU fusiona los ritmos básicos de salsa con elementos del funk incluyendo letras en spanglish, que recrean un nuevo sonido muy propio de la ciudad. Esta banda lanzó su primer single “Amazing” en 2016, su nuevo single se titula “Starboy”.

En detalle

Qué: Concierto Salsa con Amor– Jerry Rivera y su orquesta. Invitados especiales Funk Salsa Urban

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts

250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468.

Hora: 8 pm.

Tickets: $125* VIP, $75, $55 y $50 Lehman Center box office: 718-960-8833 o a través de la página web: www.LehmanCenter.org