C. Tangana critica a J Balvin: “Debería darte vergüenza”

El cantante español C. Tangana criticó fuertemente al cantante colombiano J Balvin, quien se presentó recientemente en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

Balvin se tomó un momento de su concierto para rendir un homenaje a su amigo y colaborador, el rapero Milkman, cuyo nombre real era Oscar Botello, quien falleció en febrero de este año tras varios días hospitalizado. El artista lo reconoció como pieza clave en su desarrollo artístico y le dedicó “La Canción”.

“No me pude despedir de ti, pero estoy aquí en tu tierra querida, México, mandándote todo el amor. Mi agradecimiento por lo que hiciste por nosotros, por la cultura, por el género, por presentarme al reggaetón mexa. Aprovechemos que tenemos al de al lado porque solo tenemos un presente, déjale saber que la amas, que la quieres porque no sabemos mañana qué pueda pasar”, declaró durante el show.

Este homenaje abrió un debate en redes sociales en donde muchos aseguraban que este tipo de homenajes deben hacerse en vida.

C. Tangana, conocido como “El Madrileño”, se pronunció señalando la supuesta incongruencia del reguetonero con respecto a su relación con Botello.

“Si hablamos de cómo le trataste cuando aún vivía, se te cae el circo, payaso”, arremetió C. Tangana desde su cuenta oficial. “Debería darte vergüenza”.

El músico whothefuckiszizzy también se sumó a las críticas contra J Balvin asegurando que el colombiano no apoyó a Milkman cuando lo necesitaba. “El más feka de todos. Así se hubiera aparecido cuando se necesitaba”, dijo.

En redes sociales señalaron que J Balvin presuntamente no habría tenido un trato justo con Milkman, quien colaboró con él en varios de sus proyectos. Milkman trabajaron juntos en el arte, los conceptos y la narrativa visual de los aclamados discos Energía (2016) y Vibras (2018). También colaboró en el concepto y diseño de su línea de tenis Air Jordan 1 junto a Nike.

Milkman fue una figura influyente en la escena del hip hop latinoamericano. Tras su muerte artistas como Belinda, Alemán, Diplo y Jhayco expresaron públicamente su pesar, subrayando el papel fundamental de Milkman en la innovación del género.

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