Quincy Jones asegura que tuvo “algo que ver” con Ivanka Trump

Mira lo que reveló el productor musical al periodista David Marchese, de Vulture

Quincy Jones, de 84 años, afirmó que salió con Ivanka Trump, hija mayor del ahora Presidente de EU, Donald Trump.

“Fue hace 12 años. Tommy Hilfiger, quien trabajaba con mi hija Kidada, dijo: ‘Ivanka quiere cenar contigo’. Yo contesté: ‘No hay problema. Es jodidamente buena’. Tenía las piernas más bellas que he visto. Pero tiene al padre equivocado“, dijo al periodista David Marchese, de Vulture.

Ivanka Trump tiene actualmente 36 años.

Jones, productor de álbumes como Thriller, de Michael Jackson, calificó a al actual Presidente como un idiota.

“Solía pasar el rato con él. Es un maldito loco”, afirmó. “Limitado mentalmente: megalómano, narcisista. No lo soporto“.

Agregó que con el mandato del republicano se ha exhibido el racismo de varias personas en EU que antes lo ocultaban.

Ante la pregunta de si Oprah Winfrey sería una buena Presidenta, Jones respondió que la presentadora no debería buscar el puesto.

“No tiene la experiencia para ello. Si no has sido gobernador de un estado o director de una compañía o un general militar, no sabes cómo dirigir a la gente“, afirmó.