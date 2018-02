VÍDEO: Conductor de Ventaneando asegura que “debería de haber permiso para atropellar si traes prisa”

Oigan putos, ¿Sí saben que lo dicho por Daniel Bisogno fue en sentido irónico? Y no por defender a ese cabrón que me vale reata. Si no, por que uno ya no puede expresarse como se le da su chingada gana sin que vengan a mamar de pinches ofendidos.

— Zappayo (@panchobetoz) February 8, 2018