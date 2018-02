La Víbora: ¿Lupillo Rivera como analista de Univision?

A nuestra serpiente comentarista de entretenimiento no se le escapa nadie

Pobrecito Lupillo Rivera, ¿por qué me lo maltratan tanto? Miren, la verdad es que él no tiene la culpa de que lo hayan invitado al Noticiero Univision a hacer el ridículo, ¡digo!, a dar su opinión sobre el discurso de Trump de la semana pasada. ¿Quién le va a decir que no a un viaje a Miami, con todo pagado, y para salir en la tele?

Claro, eso le costó al pobre insultos al por mayor. Y a la cadena Univision que lo invitó ni se diga. Y no es para menos. Miren, yo creo que la intención fue buena: tener la opinión de personas de distintos niveles de preparación para hablar sobre el Estado de la Unión, el discurso que cada año ofrece el presidente de Estados Unidos para dar un informe de cómo está el país.

Sin embargo, si me disculpan, Lupillo no es ningún líder de opinión; no es siquiera un ejemplo para sus seguidores, empezando porque se autonombra “el rey de los borrachos”. Y aunque él en alguna ocasión dijo que no bebe, sí promueve el alcohol y la borrachera en sus conciertos. Además, como bien dijeron en un programa de radio de Los Ángeles, le puso el cuerno a su exesposa quién sabe cuántas veces y –lo peor de todo– también la golpeó en varias ocasiones.

Entonces, pregunta para Univision: ¿Ese es el tipo de comentaristas que eligen para hablar del discurso del presidente? ¿De verdad creen que yo voy a ver ese programa cuando veo la cara de Lupillo en mi pantalla de televisión? Como bien dijo un internauta: para evitar eso, hay que aprender inglés y no sintonizar los canales en español.

Y Lupillo, que en su defensa dijo que no fue como “experto” ni nada por el estilo, ¿no pudo haber mostrado una pizca de humildad y rechazar la invitación? Mejor se hubiera quedado en su casa a festejar su cumpleaños con las 30 botellas de vino que tenía preparadas para la ocasión. Y nadie me lo contó, yo vi con mis ojitos venenosos el video en el que las mostró bien orgulloso.

Así él mismo se hubiera evitado tanta crítica, y de paso a nosotros el dolor de panza por la bilis.

Y ya en otras cosas igual de dramáticas, la verdad es que ya me tienen harta Ninel Conde y Marjorie de Sousa, con sus respectivos ‘peor es nada’, con los pleitos de los hijos. Es que es el cuento de nunca acabar. ¿Hasta cuándo van a dejar de usar a sus hijos como rehenes?

Ellas tienen merecida esa tortura por haberse metido con esos pelafustanes, pero los niños no. Así que ya basta de teatros. Después no se quejen de que sus hijos son como el de Pepe Aguilar o el de Eduardo Yáñez.