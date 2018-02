Pasarán factura de reparaciones a 250 caseros negligentes en NYC

Alcalde anuncia la lista de inmuebles que ingresaron al programa de ayuda de la Ciudad, que beneficiará a casi 4,000 apartamentos, muchos de ellos de hispanos

El dominicano Wilmer Tejada está cansado de que el dueño de su edificio, localizado en la calle 161 y la avenida Broadway, en el Alto Manhattan, ignore sus constantes reclamos y no los tome en serio. Asegura que le ha hecho más de una docena de llamadas a la firma Holding LLC, dueña del inmueble, y nadie le presta atención.

“Todo el tiempo nos la pasamos llamando para pedir que nos arreglen el gas, que reparen el piso que está levantado, que arreglen la cocina y los daños en el baño y que nos respeten… pero no hacen nada. Dicen que vienen a arreglar y nunca vienen”, aseguró el inquilino visiblemente frustrado, agregando que su molestia es mayor, ya que su madre, quien padece cáncer y su tía, paciente de diálisis, son quienes más sufren los daños, a los que se suma la presencia de ratas.

Su vecina, Agueda Arias, comparte las mismas quejas. “Si no fuera por los arreglos que yo misma hago de mi bolsillo, esto estaría caído”, agregó la dominicana, quien tiene el techo del baño casi “cayéndose encima”.

Pero la espera para que sus quejas sean resueltas parece haber llegado a su final, pues la Ciudad ya no dará más tiempo a que el casero realice los arreglos necesarios sino que las mismas autoridades los harán y luego pasarán las cuentas a los propietarios para que paguen.

Ese edificio fue incluido dentro de la lista de 250 inmuebles con infracciones severas que la Ciudad dio a conocer este lunes, y que ahora formarán parte del Programa de Ejecución Alternativo de obras (AEP), manejado por el Departamento para la Preservación y Desarrollo de Vivienda (HDP), que en 10 ocasiones anteriores ya ha metido en cintura a miles de caseros irresponsables.

En su anuncio este lunes, el alcalde Bill de Blasio aseguró que ese tipo de negligencia intencional pone a los inquilinos en peligro, y reafirmó el compromiso de la Ciudad con los arrendatarios. “Es inmoral e ilegal y utilizaremos todas las herramientas que tenemos para perseguir a los propietarios y hacer que estos edificios sean seguros para las familias de Nueva York“. La medida beneficiará a 3,970 apartamentos que en total suman 26,301 violaciones al código de vivienda.

Bajo la mira de la Ciudad

De Blasio destacó que desde que el programa entró en vigor, 1,647 edificios han sido puestos bajo la mira de la Ciudad y se han adelantado reparaciones en 22,033 apartamentos y los caseros han tenido que pagar alrededor de $74 millones de dólares.

Estos edificios ya deben a la Ciudad $1.5 millones por obras realizadas como parte del programa de reparación de emergencia.

La comisionada de HPD, María Torres-Springer, dejó ver que la Ciudad no le dará tregua a los caseros negligentes. “HPD está trabajando en todos los frentes para asegurarse de que los propietarios cumplan con sus obligaciones de proporcionar a los inquilinos la vivienda segura y de calidad que merecen. El Programa de Aplicación Alternativa es una herramienta poderosa para responsabilizar a los propietarios negligentes y abordar las condiciones sistémicas en los edificios”, comentó la funcionaria”.

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, elogió la efectividad del programa de reparaciones de la Ciudad y advirtió que no puede permitirse que los inquilinos más vulnerables sigan viviendo en condiciones deplorables a causa de caseros inescrupulosos.

“Todos los neoyorquinos merecen vivir en viviendas seguras y que las violaciones peligrosas se resuelvan de inmediato”, manifestó el líder político.

El concejal Robert Cornegy, presidente del Comité de Vivienda y Edificios del Concejo Municipal, enfatizó que las reparaciones a los daños en los apartamenos no son un privilegio sino una responsabilidad de cada propietario, que la Gran Manzana no va a permitir que no se cumpla.

“Cuando olvidan invertir en las reparaciones necesarias para mantener sus edificios seguros y habitables, ponen en peligro la vida de los neoyorquinos que trabajan arduamente para poder vivir en esta ciudad”, comentó el concejal. “Programas como AEP ayudan a responsabilizar a estos propietarios negligentes, y lo más importante, ayudan a mantener seguros a los neoyorquinos”.

En el anuncio se informó además que la División de Litigios de Vivienda del HPD actualmente está peleando 277 casos en los tribunales contra los propietarios de 161 de los edificios señalados para que remedien todas las infracciones.

Una vez los propietarios demuestren que las condiciones peligrosas en sus edificios fueron remediadas en su totalidad y que las otras violaciones se han resuelto por encima del 80%, serán sacados de la lista roja.

El Diario realizó varios intentes de obtener una postura de la firma Holding LLC sobre la inclusión de su edificio en el programa, pero no recibió una respuesta.

Adolfo Rosario, inquilino de otro de los edificios puestos en la lista, ubicado en Corona, Queens, se mostró complacido de que la Ciudad le “meta mano a las reparaciones”. “A mí el landlord me ha arreglado pero he tenido que llamar muchas veces, pero a muchos aquí no les arregla nada y si la Ciudad arregla y luego los pone a pagar, está muy bien”, concluyó.

Para ver la lista completa de los 250 edificios visita: www1.nyc.gov/assets/hpd

Dónde quedan los edificios afectados