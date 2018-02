Pronostican gran catástrofe para el planeta

Se calcula que para el 2100, el nivel del mar habrá aumentado tanto que la mayoría de los sitios costeros podrían desaparecer

Las cosas no pintan nada bien para nuestro planeta, así lo indican un grupo de científicos estadounidenses, quienes haciendo un análisis de datos satelitales obtenidos en los últimos 25 años, han podido calcular cuán elevado será el crecimiento del mar en las siguientes décadas.

Según los científicos, desde 1993 se ha registrado una aceleración global del nivel del océano de 0,084 milímetros cada año. De seguir este ritmo, el nivel aumentará 65 centímetros entre el 2005 y 2100, lo cual es el doble de la cifra estimada en estudios anteriores que ya advertían de esta problemática.

Estos resultados han sido publicados recientemente en Proceedings of the National Academy of Sciences, atribuyendo la expansión del volumen oceánico al calentamiento global, al derretimiento de los polos y la influencia de los volcanes.