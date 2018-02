“El Gordo” de Molina “le faltó al respeto” a Clarissa y causó indignación

Raúl de Molina tachó de "interesada" a la conductora

¿Clarissa Molina es una interesada que solo le hace caso a los hombres ricos y famosos? Al menos eso fue lo que deslizó Raúl “El Gordo” de Molina en una serie de comentarios que no cayeron nada bien a los seguidores de la dominicana.

En pleno Día de San Valentín el titular de “El Gordo y la Flaca” de Univisión se llevó las críticas por un “detrás de cámaras” en el que “se portó irrespetuoso” con la ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP.

“Claro porque si no es pelotero y tiene dinero ya no le haces caso. Las mujeres son… yo no lo entiendo. No todas las mujeres. Las mujeres como ella que quieren basquetbolista, esto, lo otro…”, expresó Raúl de Molina.

“El hecho de que tú pienses así de las mujeres, no quiere decir que todas las mujeres sean iguales”, respondió firme la joven de 26 años.

“Tú lo que necesitas es un hombre bueno Clarissa. No tiene que ser millonario, tiene que ser un hombre bueno que te quiera”, expresó entre risas el emblemático conductor.

En la zona de comentarios de la publicación en YouTube, varios seguidores pidieron que aunque fuera en broma, no se hicieran ese tipo de apreciaciones.

“Niña saca tiempo para darte a respetar. Que pobre opinión tiene este señor de ti, digo, si se le puede llamar señor”, “Irrespetuoso y maleducado y tú muchacha date a respetar”, expresaron enojados algunos fans.