Descubre cuánto pesa Kourtney Kardashian

Tan solo 36 libras la separan de pesar lo mismo que su hijo Mason

Para nadie es un secreto que Kourtney Kardashian es una de las estrellas de la TV que mejor cuida su figura, además de ser la que más natural luce ante los reflectores. Esta es una de las razones por las cuales los fanáticos suelen preferirla por encima de Kim o Khloé, quienes lucen no solo curvan exorbitantes, sino también rostros cargados de maquillaje, entre otras particularidades propias del bisturí y/o el botox, según critican y destacan muchos de sus detractores.

El portal de la revista Quién refirió el más reciente episodio del reality show “Kepping Up with the Kardashians“, en donde Khloé Kardashian reveló cuánto pesa su hermana mayor. Y lo sorprendente es que la ex pareja de Scott Disick pesa nada más y nada menos que 97 libras (44 kilos), mientras que su hijo Mason pesa 61 libras (28 Kilos).

Hace algunos años llegó a pesar 116 libras, y la celebridad suele justificar su peso con su estatura. Kourtney Kardashian mide 1.52 metros. Una de las razones por las cuales Kourtney explica este hecho es por las críticas que suelen hacer en referencia a su cuerpo.

Es importante recordar que una de las razones por las que esta estrella de la televisión posee un cuerpo esbelto y sano es debido al ejercicio y a sus hábitos alimenticios, los cuales incluyen no ingerir azúcar ni gluten. “Siempre trato de evitar el azúcar, especialmente refinado, por muchas razones”, compartió en su aplicación durante el año pasado. “Número 1, el azúcar es adictivo y me doy cuenta que después de comerlo, lo necesito. Además, me aparece más celulitis cuando lo consumo”, declaró Kourtney Kardashian, según compartió Quién.