Los 10 autos hechos en México que aman en EEUU

Entre los autos que los estadounidenses mas compraron hay varios "made in México"

El presidente Donald Trump ha presionado a las armadoras de autos para que dejen de invertir en México y trasladen su producción a los Estados Unidos.

El caso más sonado fue el de Ford, que en 2017 canceló una planta en San Luis Potosí para mantener cierta producción en Indiana, aunque a principios de este año, la empresa anunció nuevos planes para el país vecino.

La revista mexicana Expansión realizó una lista de los 1o autos que se producen en México que tienen altas ventas en EEUU.

Chevrolet Silverado Pick Up RAM Nissan Sentra Chevrolet Cruze Ford Fusion Jeep Compass Wolkswagen Tiguan Nissan Versa KIA Forte Honda HR-V

Esos vehiculos se ensamblan en plantas de Aguascalientes, Coahuila, Cuernavaca, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León. Puebla y Sonora.

Prácticamente todas esas unidades han tenido un aumento en su producción y venta en EEUU, como la Silverado, que tuvo un crecimiento de 14.50%, pero destacan los casos de la Tiguan y el Jeep Compass, que tuvieron alzas de 138 y 222%, respectivamente.

“El presidente estadounidense Donald Trump no ha logrado eliminar el ‘made in Mexico’, o al menos no de las calles de su país”, publicó la revista en su portal. “En enero, los estadounidenses compraron 1.1 millones de vehículos, y entre los más vendidos hay varios modelos procedentes de plantas mexicanas”.