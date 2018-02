La increíble razón por la que Jennifer López siempre viaja con sus propias sábanas

Su cuerpo no puede reposar en cualquier tela

Este miércoles Jennifer López regresó con gran éxito a The AXIS en el Planet Hollywood de Las Vegas, Nevada, para su primer show del 2018 llamado All I Have.

Además de ponerse en forma para soportar el exigente espectáculo y el apoyo de su novio Alex Rodríguez, JLo cuenta con todas las comodidades pues se encuentra entre las famosas con más exigencias para sus presentaciones.

De acuerdo con El País, la boricua viaja siempre con sus propias sábanas, a pesar de hospedarse siempre en los mejores hoteles del mundo. La razón es que no puede dormir con telas hechas con menos de 250 hilos, así que ella tiene que cargar con seda y todo.

El diario español puntualizó que además la cantante y actriz carga con su inodoro favorito y unos auriculares con diamantes incrustados.

Sin duda que cada capricho de Jennifer Lopez, lo vale.