Famosas y su lucha contra el acné

Como cualquier otro mortal, estrellas como Salma Hayek, Emma Stone, Kate Winslet y Jessica Alba han sufrido los estragos de esa enfermedad de la piel

Su rostro luce terso y lozano, tan perfecto que soporta cualquier close-up. Pero lo cierto es que para lograr esa apariencia algunas famosas tuvieron que recurrir a cuanto tratamiento estuvo a su alcance para deshacerse del acné.

Porque resulta que, como cualquier otro mortal, estrellas como Salma Hayek, Emma Stone, Kate Winslet y Jessica Alba han sufrido los estragos de esa enfermedad de la piel, ¡y no sólo en su época adolescente!

Y aunque la mayoría de ellas ya logró deshacerse de los brotes y granitos, la que sigue padeciéndolos es Lorde, quien hace unos días compartió en Instagram una foto del nuevo tratamiento que sigue.

¿La buena noticia? Que, como ella, otras celebridades dieron batalla al acné y, con tiempo y paciencia, consiguieron vencerlo.

Salma Hayek

A los 25 años, la actriz mexicana se enfrentó a un problema de piel tan severo, que afectó también su estado emocional. “El acné era tal, que caí en una depresión muy severa, de no salir de la casa. Y esa depresión suele derivar en problemas con tu forma de comer, o poco o mucho. ¿Y adivinen qué hice yo? Así que acabé gorda y sin dinero, pues no podía salir de casa y no tenía para pagar la renta”, contó a la revisa Lucky en 2012.

Kate Winslet

La ganadora del Óscar se enfrentó a la pesadilla de los granitos en la cara después de cumplir 30 años, aunque logró disimular muy bien su problema. “Leía en revistas cómo alababan mi radiante complexión y pensaba: ‘Mierda, mírenme, cubierta de granos rojos y quísticos. ¡Si supieran!'”, reveló la británica a la revista Marie Claire en 2014.

Rihanna

Aunque acaba de cumplir 30 años, la cantante barbadense todavía sufre de vez en cuando a causa de los granitos en la cara. “Cuando siento que mi piel no da más, dejo el alcohol y tomo mucha agua. Y usar lápiz labial es esencial, pues distrae la atención de mis imperfecciones”, dijo a la revista Cosmopolitan.

Cameron Diaz

Su carrera comenzaba a crecer cuando las imperfecciones de su rostro aparecieron, según cuenta en el libro “The Body Book: The Law of Hunger, the Science of Strength and Other Ways to Love Your Amazing Body”. “Era muy vergonzoso, hice todo lo que se puedan imaginar para solucionarlo: traté de ocultarlos con maquillaje, tomé medicinas, incluso de las más agresivas. Nada me ayudó durante mucho tiempo”.

Katy Perry

Es, quizá, la estrella que más abiertamente ha hablado de su lucha contra el acné, e incluso ha anunciado productos para combatirlo. “Una de mis grandes inseguridades proviene de las cicatrices que me quedaron. Soy demasiado consciente de ellas, así que a veces utilizo mucho maquillaje para cubrirlas”, admitió a la revista Cosmopolitan.

Keira Knightley

La actriz británica padeció acné hasta los 25 años, y durante mucho tiempo probó distintos métodos que nunca parecían funcionar. Después se dio cuenta de que la clave estaba en su alimentación y en una cuestión hormonal. “Tengo muy mala piel. De hecho, para verme bien en pantalla paso unas cuatro horas en maquillaje”, confesó.

Jessica Alba

La actriz también padeció problemas de brotes en su etapa adulta, particularmente durante su primer embarazo. Y para ayudar a mujeres como ella, lanzó su propia línea de productos para combatirlos. “El acné que tuve está relacionado con las hormonas o bien se dispara por cuestiones alimenticias o falta de sueño. Me deshice de ellos con retinol y una exfoliación más profunda”, dijo al portal Well and Good.

POR: Leticia C. Rentería