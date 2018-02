Kendall Jenner publica fotos desnuda y deja atrás a su hermana Kim Kardashian

Los fans de la modelo notaron algo raro en sus pies

A sus 22 años, Kendall Jenner es sin duda la representante más emblemática del clan Kardashian – Jenner en el mundo de la moda y como muestra están las fotos en las que aparece desnuda, que publicó en su cuenta de Instagram y han causado conmoción total.

Cubriendo estratégicamente sus partes íntimas con sus manos y piernas, la modelo luce impresionante en unas imágenes logradas por la fotógrafa Sasha Samsonova.

@sashasamsonova A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Feb 25, 2018 at 9:46am PST

De costado y sobre unas escaleras de roca, la estrella de “The Keeping Up With The Kardashians” dejó boquiabiertos a sus casi 88 millones de seguidores en la popular red social.

Aunque el desnudo por sí solo generó en menos de 24 horas 4.2 millones de “Me Gusta” en una foto y 3.7 en otra, hubo un detalle que llamó poderosamente la atención de sus fanáticos: los pies de Kendall.

“¿Qué pasa con ese pie?”, expresó una usuaria. “Miren las garras en sus pies”, dijo otra más agresiva.

Lo cierto es que la joven estadounidense sigue causando furor a cada paso que da y con esta atrevida sesión, se convirtió en la envidia de sus propias hermanas, que tampoco se puede decir que son tímidas ante la lente, especialmente, Kim Kardashian.