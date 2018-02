Víctimas de abuso sexual infantil exigen acción del senado de NY

Protestan para pedir al senador republicano Martin Golden que no impida voto sobre un proyecto de ley que analiza la Legislatura

Neoyorquinos sobrevivientes de abuso sexual infantil y representantes de organizaciones que los defienden realizaron una demostración este lunes frente a la oficina del senador republicano Martin Golden, en Brooklyn, para pedirle que no bloquee el voto del proyecto de Ley para Víctimas Menores y, en cambio, ofrezca públicamente su apoyo a la propuesta que busca extender el plazo que tienen las víctimas para reclamar justicia.

La coalición Neoyorquinos en Contra de Depredadores Ocultos (NYAHP), que agrupa a organizaciones, defensores y sobrevivientes de abuso sexual, eligieron la oficina de Golden para su más reciente manifestación porque, según afirman, el senador ha expresado públicamente su oposición al proyecto de ley conocido en inglés como Child Victims Act.

“El senador Golden se ha opuesto públicamente una y otra vez al Child Victims Act”, dijo Steve Jiménez, sobreviviente, defensor y miembro fundador de NYAHP. “Mientras el resto de Estados Unidos continúa condenando el abuso y acoso sexual, Golden se mantiene firme en el lado equivocado de la historia, permitiendo que depredadores ocultos inflijan dolor y daño en nuestra comunidad. Su falta de acción, y la de sus colegas republicanos en el Senado, son una vergüenza y los neoyorquinos estamos dejando saber que ya fue suficiente”.

Golden no respondió mensajes de voz y correo electrónico de El Diario en busca de comentarios.

El proyecto de ley, que fue aprobado por la Asamblea estatal en junio del año pasado pero que no ha podido avanzar en el Senado, permitiría que las víctimas de abuso sexual infantil puedan presentar demandas penales hasta cumplir los 28 años, algo que según la legislación actual solo pueden hacer hasta los 21 años, y es lo que se conoce como ‘statute of limitations’ o ‘plazo límite’. Asimismo, sus casos civiles no prescribirían hasta que las víctimas cumplan los 50 años, en lugar de los 23 como es hoy en día.

La propuesta Child Victims Act, patrocinada por la asambleísta demócrata Linda B. Rosenthal, también crea una ventana de un año para que demandas civiles antes truncadas por los plazos vigentes puedan ser resucitadas.

Según cálculos de CHILD USA, una organización sin fines de lucro con sede en Filadelfia que busca acabar con el abuso y la negligencia infantil, unas 3,500 víctimas neoyorquinas podrían tomar ventaja de dicha ventana para reclamar justicia.

El gobernador Andrew Cuomo incluyó el proyecto de ley en su propuesta de presupuesto ejecutivo 2018.

“Las leyes de abuso sexual infantil de Nueva York ofrecen más protección a los depredadores que a las víctimas”, dijo Marci Hamilton, miembro fundador de NYAHP y presidente ejecutivo de CHILD USA. “El Senado debería seguir el liderazgo del gobernador Cuomo y reconocer la importancia de este proyecto y someterlo a votación”.

La propuesta es apoyada por 90% de los votantes del estado de Nueva York, según un sondeo publicado el 15 de febrero por la Universidad de Quinnipiac.

“Claramente hay empatía e indignación, y los votantes del estado de Nueva York quieren abrumadoramente que sus legisladores otorguen a las víctimas de abuso sexual, especialmente niños, más tiempo para pedir justicia”, dijo Tim Malloy, director asistente de la Encuesta de la Universidad de Quinnipiac.