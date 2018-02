Video: Golpean a adolescente para robarle el teléfono en Brooklyn

El ataque tuvo lugar el pasado lunes en el vecindario de Sheepshead Bay

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) busca a un hombre sospechoso de atacar a una joven y huir tras robarle el teléfono. Las cámaras de vigilancia captaron los hechos, que ocurrieron el pasado lunes a las 3:15 p.m. en Sheepshead Bay, en Brooklyn.

Según fuentes policiales, el sospechoso abordó por detrás a la víctima, de 16 años, y la tiró al suelo mientras esta caminaba por una calle en las proximidades de las avenidas Batchelder. En el vídeo se puede apreciar que la joven intenta forcejear con el atacante.

Los vecinos de la zona se mostraron muy preocupados. “Es algo horrible para mí. Es la primera vez que escucho algo así”, reconoció Hong Yu en declaraciones recogidas por CBS. “Claro que me da miedo, Dios no lo quiera pero podría haber sido mi hija”, dijo Oddie Haughland, quien además añadió: “Es una zona muy tranquila, de gente mayor. No hay demasiada gente joven por aquí”.

Según pudo confirmar la Policía, la víctima no fue herida. Además, los agentes intentaron localizar el teléfono móvil, pero éste estaba apagado.

El sospechoso fue descrito como un joven afroamericano de entre 16-20 años y una altura aproximada de entre los 5’ 8’’ y 5’ 10’’. Fue visto por última vez vestido con ropa oscura.

Cualquier persona que pueda tener información al respecto, se ruega que se comunique con el número 1-800-577-TIPS (8477) o en español, 1-888-57-PISTA (74782). Además, también puede colaborar accediendo a la página WWW.NYPDCRIMESTOPPERS.COM o enviando sus pistas al número 274637 (CRIMES) con la palabra TIP577. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.