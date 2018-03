Jefe de sicarios de Escobar sugiere asesinar a candidato presidencial

Su polémico trino habla entre líneas, pero el mensaje es claro y polémico

John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, quien fue mano derecha de Pablo Emilio Escobar Gaviria, reconocido y fallecido narcotraficante colombiano; después de pagar 20 años tras las rejas, goza de una libertad condicional. Sus más acérrimos detractores han pedido que sea enviado de vuelta a una prisión, pues ha sido sorprendido en celebraciones con otros capos de la mafia y hay una percepción de que la justicia no se hizo completa. Pese a la insistencia de quienes no están de acuerdo con que él goce de libertad, su realidad no ha cambiado.

Como toda una leyenda es reconocido uno de los grandes asesinos de la historia de Colombia y ahora, a través de su cuenta de Twitter, sin límite opina sobre una amplia variedad de temas. La política está quizá entre los que más le atraen.

En uno de sus más recientes mensajes Popeye opinó que el candidato presidencial Gustavo Petro, quien en este momento encabeza las encuestas, representa un peligro para el futuro del país. Entre líneas sugiere que el candidato debería ser asesinado.

Velásquez en su trino trae a memoria la historia de Carlos Pizarro León Gómez, quien fue el máximo líder del M-19, grupo guerrillero colombiano con el que se firmó la paz el 9 de marzo de 1990. Pizarro tras la firma del acuerdo, se convirtió en candidato presidencial y mientras intentaba hacer política fue asesinado el 26 de abril del mismo año.

Si El Comandante Carlos Castaño Gil. No mata en 1990 a Carlos pizarro León Gómez. Colombia hoy sería peor que Venezuela. No tenemos memoria. Hoy Gustavo petro lidera las encuestas. Compañero de Carlos Pizarro. Las encuestas son una Farza pero son muy peligrosas — Jhon Jairo Velasquez (@Popeye_leyenda) February 27, 2018

Su mensaje, altamente rechazado en la red social, llevó a que varios colombianos enviaran un mensaje a la Fiscalía pidiendo medidas sobre las sugerencias de Popeye. Pese a lo anterior hasta el momento no se ha hecho un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades.