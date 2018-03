El Gran Combo de Puerto Rico trae salsa nueva

La famosa orquesta se renueva para agotar tres funciones en la ciudad en las que darán a conocer material inédito

Una de las orquestas más representativas de la cultura y ritmos de la Isla del Encanto se reinventa una vez más para reencontrarse con su público neoyorquino y se prepara para agotar tres noches de éxitos, nostalgias y sorpresas.

Rafael Ithier, director musical y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, asegura que la orquesta no para de trabajar y que como parte de los frutos de esa labor, darán a conocer nuevos temas en cada una de las tres presentaciones que tendrán en diferentes escenarios de la Gran Manzana.

“Vamos contentos, llenos de energía y dispuestos a complacer a ese público que por tanto tiempo nos ha respaldado. Llevamos canciones nuevas con la salsa que sabemos hacer, esa que le gusta a la gente. La orquesta puede cantar baladas, puede explorar otros ritmos, si quiere, pero lo que mejor sabemos hacer es tocar salsa y pienso que eso es lo que valora el público de nosotros”, agrega Ithier sobre la agrupación que nació en los 60’s.

La orquesta conocida por temas como ‘Esos ojitos negros’, ‘Me liberé’, ‘Brujería’ y ‘No hay cama pa’ tanta gente’, tocará mañana en el Kuferberg Center for the Arts, en Queens Collegue. Luego habrá oportunidad de verlos otra vez sobre el escenario, el jueves 8 en B.B. King Blues Club & Grill. Nueva Jersey también bailará a ritmo del Gran Combo el próximo sábado 10, cuando se presenten en el Bergen Performing Arts Center.

Para Ithier, de 91 años, la agrupación representa su mayor inspiración y una segunda familia. Explica que esta es una etapa intensa para El Gran Combo, porque luego de concluir sus presentaciones en la ciudad el grupo continuará recorriendo ciudades de Estados Unidos. Esta gira también los llevará a diversas ciudades de Europa.

“Somos muy unidos en la orquesta e incluso pasamos más tiempo juntos que con nuevas propias familias. Todos vivimos en Puerto Rico y eso nos facilita las cosas, porque estamos cerca”, agrega Ithier sobre el grupo que el pasado año celebró su 55 aniversario con una serie de conciertos que titularon ‘This Is It’, en la que participaron artistas como Gilberto Santa Rosa y La India, entre otros.

“Un verano en Nueva York’, título de una de las canciones más populares del grupo, afirma que la mejor época para venir a la ciudad es verano, pero para Ithier cualquier época del año es especial en Nueva York y por eso no oculta su entusiasmo por regresar, durante una conversación telefónica con El Diario desde Puerto Rico.

“Para mí el que no ha ido a Nueva York, no ha visto nada. Es una de las grandes ciudades del mundo y a mí me encanta ir. Voy desde los años 50 y ese uno de los escenarios más preciados del grupo, tenemos muchos recuerdos y experiencias vividas allá. También muchos de mis familiares vivían allá. A mí me gusta ir en cualquier época y en este momento tengo muchos deseos de ponerme mi chaqueta y llegar allá para sentir un poco el frío”, concluye.

En detalle

Qué: Concierto El Gran Combo de Puerto Rico

Dónde: Kupferberg Center for the Arts, Queens College

Cuándo: Mañana, viernes 2

Entradas: Desde $39

Información: http://www.ticketmaster.com