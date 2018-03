Liga MX, fecha 10: Chivas de Guadalajara vs. América, horario y canales de TV

Se trata de la última oportunidad para el rebaño para aspirar a la liguilla, lo que hace más interesante el Clásico nacional

Más que la dignidad y la vergüenza deportiva, el Guadalajara se juega esta noche ante el América, su histórico rival, una de sus últimas posibilidades de alcanzar Liguilla.

Aunque en los Clásicos Nacionales como el de esta noche en el Estadio Akron, por antecedentes reales, no importa como llegue uno y otro, la realidad indica que las Águilas en su papel de líderes del torneo son favoritas sobre las Chivas que marchan penúltimos en la tabla.

Además de los 10 puntos de diferencia entre ambos, existe una de mayor peso que podría ser factor para definir al triunfador de la noche: el poder ofensivo y las variantes en el ataque de uno y otro.

Mientras los americanistas tienen 15 tantos en conjunto, con Henry Martín con 5 como su mejor realizador; el Rebaño tiene 10 con Alan Pulido como su máximo anotador, con 4.

“La verdad que eso lo he analizado, lo he visto, Henry (Martín) es un gran jugador, pero bueno, eso de estar a solo un gol me tiene tranquilo de que estoy haciendo bien las cosas, me genera mucho mayor confianza y más esfuerzo para poder revertir esta situación que el equipo ahorita no tiene buena posición”, declaró Pulido.

Apenas un gol de diferencia entre ambos ejes de ataque. El desequilibrio viene en los acompañantes.

Mientras Alan sólo tiene a su lado en la generación al frente a Rodolfo Pizarro y a los canteranos Eduardo López y Carlos Cisneros, Henry está acompañado de una constelación de importados y del mejor atacante mexicano de experiencia.

Oribe Peralta como capitán, encabeza a los escoltas de Henry con el francés Jeremy Menez, el paraguayo Cecilio Domínguez, el ecuatoriano Renato Ibarra, los colombianos Andrés Ibargüen, Darwin Quintero y Matheus Uribe.

“La verdad es que no me impone ni me impresiona su ataque, sino que sabemos que estos partidos se juegan diferente, es un Clásico y ninguno es favorito, por más que América vaya en primer lugar y nosotros no estemos en un buen momento”, recordó Pulido.

Las Chivas son quizá el equipo que más opciones de gol genera al frente, pero también es el que más las falla.

La zaga es otro renglón crítico para los rojiblancos.

Mientras el chiverío de Matías Almeyda ha permitido 15 goles en 9 fechas, el escudo defensivo de los capitalinos de Miguel Herrera sólo han permitido 6 tantos, para ser la segunda mejor defensa del torneo.

Aunque muchos Clásicos suelen terminar cerrados o en empate, en caso de cumplirse la lógica, los azulcremas se afianzarían como líderes.

Pero en caso de que las Chivas den la campanada, volverían a ganar un partido después de seis fechas de no hacerlo.

NO TE LO PIERDAS

Partido: Chivas de Guadalajara vs. América

Estadio: Akron

Fecha: sábado 3 de marzo

Hora: 10 pm Este / 9 pm Centro / 7 pm Pacífico

Canales de transmisión

México: UnivisionTDN, TDN

USA: Univision Deportes USA, Univision NOW, fuboTV, Univision USA