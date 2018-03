¿Donald Trump quiere ser presidente toda su vida?

El mandatario sugiere que debería haber un cambio similar al de China, "¿no es grandioso?, expresó

El presidente Donald Trump elogió al mandatario de China, Xi Jinping, por lograr la extensión de su mandato casi de por vida, y consideró que podía hacerse un movimiento similar en los Estados Unidos.

“Ahora es presidente de por vida. Presidente de por vida. ¿No es grandioso?”, dijo Trump según un audio que obtuvo CNN. “Y miren, él fue capaz de hacer eso. Creo que es genial. Tal vez tengamos que hacer un movimiento similar algún día”.

Los comentarios fueron hechos en el salón de baile en la propiedad del mandatario Mar-a-Lago, durante un almuerzo de recaudación de fondos.

En su discurso, indica la televisora, Trump refleja su profundo resentimiento por el hecho de que sus acciones durante la campaña de 2016 permanezcan bajo escrutinio, mientras que las de su exrival, Hillary Clinton, no lo hacen.

“Te digo que es una gente amañada del sistema”, dijo Trump. “Lo he estado diciendo durante mucho tiempo. Es un sistema manipulado. Y todavía no tenemos a las personas adecuadas. Tenemos muchas personas excelentes, pero ciertas cosas, no tenemos a las personas adecuadas”.

Trump ha dicho en repetidas veces que su fiscal general, Jeff Sessions, debería iniciar investigaciones sobre Clinton, lo cual no ha ocurrido.

La última semana, el mandatario cuestionó seriamente al fiscal, quien le respondió al siguiente día sobre cómo seguirá aplicando las leyes en los EEUU.

El mandatario parece más preocupado por Clinton, ya que también cuestionó si ella era feliz.

“¿Hillary es una persona feliz? ¿Crees que es feliz?”, preguntó. “Cuando ella va a su casa por la noche, ¿dice ella, ‘qué gran vida?’ No lo creo. Nunca se sabe. Espero que sea feliz”.

En otra parte de sus declaraciones, Trump fue tras el ex presidente George W. Bush por su decisión de invadir Irak después de que una información falsa indicara que el país tenía armas de destrucción masiva.

Trump calificó la invasión de Irak como “la peor decisión que se haya tomado” y dijo que equivale a “arrojar un gran ladrillo al nido de avispas”.