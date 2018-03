VIDEO: Mujer se pinta el cabello en el bus y se hace viral en Facebook

Ni titubeó para sacar su "kit" para comenzar a teñirse el cabello delante de los pasajeros

“Antes muerta que sencilla”, así seguramente pensó una mujer que no dudó en pintarse en cabello mientras iba en el transporte público y que fue captada en video por un pasajero que compartió el material en Facebook.

“Aquí casual aplicándome la tintura en el M51”, escribió el usuario de la cuenta Confesiones Transmilenio,

Los hechos se registraron en Bogotá, Colombia, donde la mujer no quiso perder tiempo para cambiar de look y aprovechó su trayecto en el metrobús para aplicarse el tinte.



Dejando la pena a un lado, la mujer se colocó sus guantes para no mancharse las manos, su aplicador y en envase del tinte, y ¡manos a la obra!. Comenzó a teñirse el cabello ante la mirada atónita de los demás pasajeros.

Uno de ellos no dudó en captar la peculiar estampa de la vida real y comenzó a grabar las imágenes que posteriormente fueron compartidas en Facebook.



El video lleva más de 2 millones de reproducciones y ha desatado todo tipo de comentarios, mientras unos aplauden el valor que tuvo la mujer de sacar su tinte y aplicárselo en el transporte público.