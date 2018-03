Así fue el regreso de Yanet García, “la chica más sexy del clima”, a la TV

Sus curvas volvieron a causar sensación

Yanet García cobró fama mundial como la “chica del clima más sexy” de la televisión y este lunes regresó a la pantalla chica en el matutino “Hoy” de Televisa.

La producción que está bajo el mando de Magda Rodríguez, incorporó a la modelo nacida en Monterrey hace 27 años y despertó una gran expectación que terminó este inicio de semana pasadas las 9 am de México (10 am ET).

Con un ceñido vestido rojo la presentadora deleitó a sus seguidores y a los que no la conocían.

En redes sociales su regreso a la televisión fue todo un suceso, con mensajes de felicitación que la convirtieron en trending topic en Twitter.

Awwwww muchas gracias 😍 https://t.co/liCkH0cJIK — Yanet García 🇲🇽 (@IamYanetGarcia) March 12, 2018

Yanet es todo un fenómeno en Instagram. Con 5.7 millones de seguidores, cada una de sus publicaciones levantan pasiones por su simpatía y curvas de infarto.