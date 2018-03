Maluma: Todo lo que pasó en la presentación del himno de Coca Cola para la Copa Mundial de Rusia 2018

Escucha aquí la canción

El miércoles por la tarde, Maluma junto a Coca Cola presentó el himno de la campaña para la

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, y allí el cantante reveló que esto para él es cumplir uno de sus más grandes sueños.

Acompañamos a Maluma en la presentación del tema ‘Colors’, que está compuesta por Jason Derulo, quien además hace la versión en inglés. La fiesta privada se hizo en el Hotel Faena de Miami Beach, y fue entrevistado por Leila Cobo, directora de la revista Billboard Latina.

El cantante comenzó dando un pequeño concierto privado para la prensa, con versiones nuevas de temas como ‘Felices los 4’ o su más reciente canción ‘El Préstamo’. Y luego, como su fuera niño con juguete nuevo, confesó que el poder tener esta oportunidad de cantar el tema y viajar a la Copa Mundial de Rusia es un sueño.

“Me infarté como por 4 segundos cuando me hicieron esta propuesta, después me desperté, brinqué de la alegría porque siempre soñé con ir al Mundial… Cuando jugaba fútbol era uno de mis sueños más anhelados, y luego por cosas de la vida, del destino, de Dios, del universo, como lo queramos llamar, me metí al estudio por primera vez y empecé a cantar las canciones que yo ya había compuesto. Ahí fue donde decidí decirle adiós al fútbol, y comenzar en esta carrera tan bonita que es la música, y me hace ir de una u otra manera al Mundial”, dijo Maluma.

El cantante colombiano también habló del toque personal que le dio al tema: “Habían reglas donde no podía pasar ciertos límites, fue algo muy orgánico porque la canción me encanta, es un sonido bien americano, realmente yo nunca había hecho un canción con un sonido así combinando estos sonidos africanos, para mí fue una experiencia bien bonita, me la disfruté mucho, aporté este granito latino, de español”, explicó.

Sin embargo, confesó que tuvo un par de retos por delante con ‘Colors’: “La traducción fue bien complicada porque hay que hablar en un lenguaje universal, con palabras que todos entendieran, pero el reto más grande fue hacer algo opuesto a Jason, yo no me quería ir por la onda de él, yo quería darle un poquito de Maluma, ese toque latino… Las dos versiones me encanta, pero creo que esta combinación fue perfecta porque los dos dimos lo mejor de nuestros mundos”.

La canción tiene un mensaje claro de unidad y, sobre todo, de la inclusión, así lo explicó Maluma:

“Habla de que no importa de dónde somos, del color, raza, religión, es muy bonita porque habla de la igualdad entre los seres humanos, y eso es lo que hace falta en el mundo entero, un poco de compasión. La canción de una u otra forma se trata de comprender al otro que no es igual a ti, esta canción es eso, dejar el ego, dar amor y que la música y el fútbol nos está uniendo”.

Maluma cerró la noche estrenando ‘Colors’ en vivo y delante de la prensa e invitados. Aquí lo puedes escuchar: