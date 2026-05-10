Tekashi 6ix9ine esperaba que su novia interrumpiera el embarazo si el bebé resultaba ser niña

El rapero Tekashi 6ix9ine se convertirá en padre por tercera vez. El artista y exconvicto y su novia Aliday Alter revelaron el sexo de su bebé en una gran celebración, que contó con una transmisión en vivo, un escenario y una enorme pantalla con conteo regresivo para revela que el bebé que espera el rapero es un niño.

El portal TMZ tuvo acceso a un video, que luego fue reseñado por Page Six, en el que se escucha al rapero, antes de la revelación del sexo del bebé, asegurando ante un grupo de streamers que se encontraban en el evento que, si el bebé resultaba ser niña, su novia se practicaría un aborto.

El grupo de personas se mostró sorprendido ante la declaración de Daniel Hernández, quien luego presentó a su novia Aliday Alter. “Es una persona receptiva y de mente abierta”, declaró el intérprete de “Gummo”.

Alter reveló que está embarazada el mes pasado, poco después de que el rapero saliera del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

El rapero fue entrevistado por el periodista Carlos Calderón, en la que se sinceró sobre convertirse en padre nuevamente.

“Ahora vas a ser padre, ¿qué está pasando por tu corazón en este momento? (…) ¿qué ejemplo le quieres dar a tu hijo ahora que eres papá?”, preguntó Carlos Calderón en entrevista.

Tekashi respondió: “Yo nunca había tenido una pareja donde yo podía crear una familia, siempre había conflictos y ese choque. En esta quiero crear una familia… Ya tengo 30, voy a cumplir ahora en mayo. Yo sé que yo tengo un propósito de Dios, mi propósito es ayudar”, dijo el rapero.

Tekashi 6ix9ine, de 30 años, tiene una hija de 12 años con su exnovia Sara Molina y otra hija de 7 años con Marlayna M.

Daniel Hernández ha tenido un largo historial de problemas con la ley y ha estado tras las rejas en varias ocasiones. En 2015 se declaró culpable de un delito grave por utilizar a un menor en una actuación sexual y en 2018 fue sentenciado a cuatro años de libertad condicional.

En 2019 fue sentenciado a dos años de prisión tras hacer un trato con la Fiscalía para declarar contra la pandilla callejera United Blood Nation. En 2024 fue arrestado por delitos de violencia doméstica en República Dominicana.

El rapero tuvo una intensa relación con la cantante dominicana Yailin La Más Viral, con quien protagonizó diversas polémicas y varias de ellas involucraron a la policía.

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