Líder de alpinistas profesionales de EEUU duda que el muro fronterizo sea infranqueable

El presidente Trump fue a la frontera esta semana y se refirió a los migrantes como "alpinistas profesionales" que pueden -o quizá no puedan- franquear el muro. Pero en realidad, dijo un experto, no hay pared que se resista a un escalador dedicado

Los mexicanos quizá recuerden que, hace casi dos años, el actual presidente Donald J. Trump los definió como “violadores, narcos, y algunos quizá sean buena gente”, pero esta semana súbitamente se convirtieron, durante la visita del mandatario a la frontera, en “alpinistas profesionales”.

“Ellos son como alpinistas profesionales”, dijo Trump al observar el existente muro en la zona de San Diego y los ocho prototipos del futuro muro. “Son escaladores increíbles. No pueden escalar algunas de estas paredes. Algunos de ellos pueden. Esas son las paredes que no estamos usando “.

Es imposible explicar lo que significan estas palabras contradictorias, pero llamaron mucho la atención de Phil Powers, quien encabeza el Club de Alpinistas Estadounidenses, con más de 20,000 miembros.

Powers habló con La Opinión después del evento, y dio su opinión como líder de los alpinistas estadounidenses, que no sólo escalan montañas y obstáculos en los Estados Unidos, sino en todo el mundo.

“Cuando se trata de subir un muro de 30 pies de alto, siempre hay formas de franquearlo”, dijo Powers. “Hoy recordé la historia de un tipo que se hacía llamar “Spider Dan”, que en los años ochenta subió la torre Sears en Chicago usando esas copas de succión….”.

El Club Alpino de Estados Unidos cuenta con 20,000 miembros y reúne a una “comunidad unida de escaladores competentes y paisajes sanos para escalar”. El hobby de escalar y un medio ambiente limpio son sus objetivos.

No todos son profesionales. “Hay aficionados muy competentes”, explica Powers, quien considera que es posible tener un debate sobre el tema de inmigración, pero que el muro no logrará su objetivo de “impedir” los escaladores.

“La idea de construir algo que alguien no podrá escalar es irreal, es una locura”, dijo Powers. “El tema migratorio no es de nuestra incumbencia como club, y podemos estar o no de acuerdo con este gobierno, pero la realidad es que como escaladores, como alpinistas, sabemos bien que no hay un muro que no pueda cruzarse”.

Powers vio los ocho prototipos del muro que Trump fue a visitar a San Diego, y opinó que al menos uno de ellos “parece duro”.

“Había uno que parecía muy plano, muy difícil”, dijo. “Pero como dijo alguien, muéstrame una pared de 30 pies de alto y te mostraré una escalera de 31 pies”.

En Estados Unidos hay 3 ó 4 millones de escaladores. Muchos de ellos viajan por todo el país o viajan por el mundo persiguiendo su hobby.

“Mi vicepresidenta está ahora mismo en México escalando”, dijo. “Los alpinistas son embajadores culturales, que están expuestos y entienden otras culturas, son personas de mente abierta”.