Niños adictos a sus teléfonos inteligentes, los videojuegos podrían señalar una adicción

Utilizar la tecnología no es problemático, según Daria Kuss, Ph.D., oradora sénior en psicología en Nottingham Trent University en el Reino Unido y miembro del panel de expertos de la WHO, que evaluó la evidencia sobre el trastorno del videojuego.

“Internet y los videojuegos se han convertido en componentes integrales de nuestra vida diaria, incluida la vida de los niños”, indica. “El uso pasa a ser excesivo si interfiere significativamente con las tareas diarias, como los logros académicos y el contacto social fuera de Internet o los videojuegos”.

Como señala Allen Frances, M.D., profesor emérito y expresidente de psiquiatría en Duke University: “Existe una gran cantidad de personas que juegan videojuegos y pasan una gran cantidad de tiempo participando sin sufrir niveles de deterioro o angustia clínicamente significativos”.

Sin embargo, “hay una pequeña cantidad de personas que juegan videojuegos que son tan adictas a la actividad que jugar pasa a arruinarles la vida e, incluso, ponerlos en peligro”, indica Frances, que también fue presidente del Grupo de trabajo del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM), cuarta edición, de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (el DSM menciona códigos de diagnóstico para trastornos mentales en Estados Unidos).

Aquí, en los Estados Unidos, el DSM no considera al trastorno del videojuego como una afección mental. (La versión más reciente, el DSM-5, menciona el “trastorno del videojuego en Internet” e indica que se requieren más estudios sobre el tema). No obstante, la inclusión en la Clasificación internacional de enfermedades-11 de la WHO más adelante durante este año les permitirá a los médicos en Estados Unidos cobrarles a las compañías de seguros para tratar esta afección.

¿Cómo puedes saber si tu hijo tiene un problema grave con el uso de dispositivos electrónicos?

Algunas señales de advertencia clave incluyen: tener malas calificaciones, desvelarse, y pasar menos tiempo socializando con amigos. Los adolescentes, algunas veces, pueden expresar que desearían jugar menos, pero que sienten que no pueden parar, dice Christopher Ferguson, Ph.D., profesor de psicología de Stetson University en Florida.

Si notas una o más de estas señales de advertencia, comunícaselo a tu pediatra para que pueda ayudarte a descubrir si tu hijo necesita estudios adicionales de un profesional en salud mental, dice el experto.

Es posible que tu hijo esté experimentando angustia emocional debido a una afección no reconocida y los expertos como Ferguson creen que podría ser más preciso pensar en jugar en exceso como un síntoma de otra afección. Le preocupa que tratar a alguien específicamente por una adicción a los videojuegos podría hacer que no se aborde un problema como la depresión o ansiedad.

Michael Rich, M.D., director del Centro de medios de comunicación y la salud del niño de Boston Children’s Hospital, que trabaja con niños que juegan videojuegos o utilizan Internet en exceso, cree que las tecnologías más recientes han generado nuevas manifestaciones de afecciones establecidas. “Todavía no hemos visto pacientes que no posean un trastorno psiquiátrico conocido subyacente”, indica Rich.