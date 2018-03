Cardi B asegura que el movimiento #MeToo no representa a las mujeres del hip hop

Siempre polémica

La rapera Cardi B no ha dudado en criticar en términos muy duros el impacto social que se ha derivado del movimiento feminista forjado en la industria del espectáculo estadounidense a raíz de la aparición de numerosos casos de acoso y abusos sexuales desde el pasado mes de octubre, la campaña que gira en torno al eslogan #MeToo, ya que en su opinión esta representa únicamente a aquellas mujeres blancas y de cierta posición social mientras que no parece haber hecho nada a la hora de erradicar el menosprecio que siguen sufriendo las figuras femeninas del hip hop como ella.

“Un montón de chicas de mi mundo han hablado ya de estos temas y a nadie le importa una mier**. Cuando yo misma he tratado de defender estos temas, la gente me trata como diciendo: ‘Tú lo que quieres es estar en la portada de una revista, ¿no?’. Y luego se sacan la po**a. Si alguna de estas mujeres trata de alzar la voz para denunciar lo que hay, muchos dirán: ‘¿Y qué? Eres basura y a nadie le importas’. Estos hombres que apoyan el movimiento no están concienciados, están asustados”, ha reflexionado en una entrevista a Cosmopolitan.

Lo cierto es que la irreverente artista no ha sido la única celebridad estadounidense procedente de una minoría étnica -o de un entorno profesional que no se considere tradicionalmente como glamuroso o intelectual- en reivindicar abiertamente la importancia de que la lucha por la igualdad también tenga en cuenta las necesidades particulares de determinadas etnias y de la comunidad homosexual.

Sin ir más lejos, la modelo y activista Amber Rose fue aún más lejos la semana pasada a la hora de afear tanto a promotoras como simpatizantes del mencionado movimiento que hubieran dejado de lado a las mujeres de colectivos minoritarios para promover un feminismo “excluyente” y marcadamente elitista.

“Me resulta algo frustrante, a decir verdad, porque parece que de repente el feminismo se ha convertido en una moda de la que las actrices blancas famosas se han convertido en estandartes. ¿Y qué pasa con el resto de nosotras?”, aseguraba el pasado viernes al programa de entrevistas The Raw Word para, a continuación, destacar la discriminación que sufren ciertos perfiles de mujer incluso dentro del movimiento feminista.

“¿Qué pasa con las strippers, con las chicas negras que van al campus, con la comunidad LGBTQ? Parece que nadie quiere hablar de las experiencias que viven estas personas. Y ahora nadie habla de que, no hace tanto, las mujeres negras no cobraban ni la mitad que las blancas en el cine”, explicaba.