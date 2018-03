Republicanos descartan reforma que proteja a fiscal especial que investiga a Trump

A pesar de los sucesivos ataques de Donald Trump a Robert Mueller, el fiscal que investiga las posibles injerencias rusas en las elecciones de 2016, los republicanos se niegan a aprobar una ley para proteger al abogado.

Los senadores republicanos, reacios el pasado lunes a aprobar un proyecto de ley para proteger a Mueller, calificándolo de innecesario, aunque le pidieron al presidente afirmando que el fiscal especial debe poder trabajar sin inferencias en sus investigaciones.

Sin embargo, en este caso los republicanos no muestran una opinión común y defendida en bloque. El republicano que preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Corker, declaró a la CNN que los legisladores deberían incluir una ley que proteja a Mueller y que así pueda continuar con su investigación.

El problema en este momento es que, a pesar de que los republicanos soliciten al presidente que deje de atacar al fiscal, hay poco apoyo en este grupo político para aprobar una ley que impida a Trump despedir al asesor.

Como ejemplo de esto, Orrin Hatch, el senador republicano más veterano, advirtió el pasado lunes que despedir a Mueller seria “la cosa más estúpida” que Trump podría hacer. A su vez, Harch califico de innecesaria una legislación. A estas declaraciones se sumó John Cornyn, que afirmó que sería un error del presidente despedir al fiscal al mando de esta investigación.

Y Trey Gowdy, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y congresista republicano, aconsejaba a Trump en Fox News: “Si eres inocente… actúa como tal”.

Desde el comienzo de la investigación, los ataques de Trump a Mueller han sido continuados. El pasado lunes, a través de Twitter, califico la labor del fiscal como una cacería de brujas. Este mensaje se produce después de que ya el sábado el presidente atacará directamente al fiscal a través de esta red social.

The Mueller probe should never have been started in that there was no collusion and there was no crime. It was based on fraudulent activities and a Fake Dossier paid for by Crooked Hillary and the DNC, and improperly used in FISA COURT for surveillance of my campaign. WITCH HUNT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de marzo de 2018