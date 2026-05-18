Cinco muertos en tiroteo en Centro Islámico de San Diego, entre ellos dos atacantes y un guardia de seguridad

Al menos cinco personas murieron este lunes en un tiroteo ocurrido en el Centro Islámico de San Diego, la mezquita más grande del condado, en un hecho que las autoridades investigan como un posible crimen de odio contra la comunidad musulmana.

El jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, informó que entre los fallecidos se encuentran dos presuntos atacantes y tres adultos que se encontraban en el recinto religioso. Una de las víctimas era un guardia de seguridad que, según las autoridades, ayudó a contener la situación durante el ataque, publicó AP.

De acuerdo con las primeras investigaciones del FBI, los dos sospechosos tendrían entre 17 y 19 años y habrían muerto por heridas de bala autoinfligidas. Sus cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo cerca de la mezquita.

“Cinco personas murieron en el Centro Islámico de San Diego, entre ellas dos presuntos atacantes y tres adultos”, declaró Wahl durante una rueda de prensa.

El jefe policial añadió que el caso requerirá “mucho trabajo en los próximos días y semanas” y confirmó que la investigación se maneja bajo la hipótesis de delito de odio “hasta que se demuestre lo contrario”.

El tiroteo provocó un amplio despliegue policial alrededor del mediodía, después de que las autoridades recibieran reportes sobre un “tirador activo” en el área del Centro Islámico, ubicado en el barrio de Clairemont.

Imágenes difundidas por medios locales y redes sociales mostraron a varias personas saliendo de la mezquita bajo escolta policial, incluidos niños que abandonaban el lugar tomados de la mano.

El hecho se investiga como un posible crimen de odio. Crédito: Gregory Bull | AP

El complejo religioso alberga también la escuela Al Rashid, donde se imparten cursos de lengua árabe, estudios islámicos y enseñanzas del Corán para menores desde los 5 años.

Durante la rueda de prensa, el imán Taha Hassane destacó que la institución ha trabajado durante años en iniciativas de diálogo interreligioso y construcción de comunidad. Indicó además que el lunes por la mañana un grupo de personas no musulmanas visitaba la mezquita para conocer más sobre el islam.

El Centro Islámico de San Diego se define en su sitio web como una organización dedicada no solo al servicio de la comunidad musulmana, sino también a colaborar con otros sectores de la sociedad en labores educativas y sociales.

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