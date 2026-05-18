Reportan hombre armado que abrió fuego cerca de centro islámico en San Diego

La Policía de San Diego desplegó este lunes un operativo en la comunidad de Clairemont tras recibir un reporte sobre un posible tirador activo cerca del Centro Islámico de San Diego.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el Departamento de Policía de San Diego informó que agentes acudieron al Centro Islámico ubicado en la cuadra 7000 de Eckstrom Avenue debido a la emergencia.

“La policía de San Diego se encuentra en el Centro Islámico de San Diego debido a un reporte de un tirador activo. Por favor, eviten la zona”, señaló la institución en X.

SDPD is on scene at the Islamic Center of San Diego in the 7000 block of Eckstrom Ave for a reported active shooter.



Please avoid the area. Updates to follow. #SDPDPIO — San Diego Police Department (@SanDiegoPD) May 18, 2026

La Oficina de Prensa del gobernador Gavin Newsom informó que el mandatario recibió la notificación sobre el incidente en desarrollo y comunicó que la Oficina de Servicios de Emergencia de California coordina acciones con las autoridades locales.

“El gobernador Gavin Newsom ha sido informado sobre una situación en desarrollo en la comunidad de Clairemont de San Diego, cerca del Centro Islámico”, indicó el comunicado oficial.

>>@CAGovernor Gavin Newsom has been briefed on an evolving situation in Clairemont community of San Diego, near the Islamic Center.



The Governor’s Office of Emergency Services (@Cal_OES) is coordinating with local law enforcement.



We are grateful to the first responders on the… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) May 18, 2026

The scene at 7050 Eckstrom Ave is still active but contained. We have significant resources on scene at this time.



We have established a reunification location at 4125 Hathaway Street, SD, CA 92111 #SDPDPIO — San Diego Police Department (@SanDiegoPD) May 18, 2026

El director ejecutivo de Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas-San Diego, Tazheen Nizam, rechazó el tiroteo y expresó solidaridad con las personas afectadas por el ataque.

“Condenamos enérgicamente este horrible acto de violencia en el Centro Islámico de San Diego. Nuestros pensamientos están con todos los afectados por este ataque”, señaló.

El representante de la comunidad musulmana también subrayó la preocupación por la seguridad de quienes acuden al lugar para rezar o estudiar. “Nadie debería temer por su seguridad mientras asiste a oraciones o estudia en una escuela primaria”, afirmó.

Asimismo, indicó que la organización continúa recopilando información sobre lo ocurrido e instó a laos ciudadanos a mantenerse unidos y a acompañar a las víctimas. “Estamos trabajando para conocer más detalles sobre este incidente y alentamos a todos a mantener a esta comunidad en sus oraciones”.

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