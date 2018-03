Demanda por acoso contra Fred Savage, estrella de ‘The Grinder’

YoungJoo Hwang fue contratada por 20th Century Fox en 2015 para la serie protagonizada por Savage

El actor Fred Savage, nominado en dos ocasiones tanto al Globo de Oro como al Emmy (por The Wonder Years), ha sido demandado por acoso sexual. La abogada Anahita Sedaghatfar, de The Cochran Firm, dijo que se alega acoso de género, asalto, agresión y discriminación de género.

YoungJoo Hwang fue contratada por 20th Century Fox en 2015 para la serie The Grinder, protagonizada por Savage. Ella estaba a cargo del atuendo del actor durante el espectáculo y explicó que él fue agresivo en muchas ocasiones: “solía maldecirme, gritarme, degradarme, cuando todo lo que intentaba hacer era mi trabajo”.

La figurinista dijo que el presunto abuso le generó mucho estrés y agregó no ser la única mujer a la que Savage atacó: “hubo otras, y esto era bien conocido en el set”. Incluso detalló un encuentro específico en el que intentó cepillar la caspa de la chaqueta del actor: “me gritó, me dijo que no lo tocara, y me golpeó el brazo violentamente tres veces”, dijo Hwang, quien agregó que lloró por la humillación y el dolor.

Hwang dijo que, aunque informó del incidente a sus superiores, estos la alentaron a no informar sobre la conducta de Savage porque la gente perdería sus trabajos y nunca volvería a trabajar en la industria: “mis quejas fueron ignoradas, la violencia perpetrada en mi contra fue ignorada, y me hicieron sentir como si hubiera hecho algo mal, que tenía la culpa y que debía mantener la boca cerrada”.

Al final, ella cambió de show y él continuó trabajando en The Grinder. Y Hwang dice que tardó tiempo en encontrar las fuerzas para hablar: “me sentí inspirada por el movimiento #MeToo y las mujeres que me precedieron y alenté a otras mujeres a presentarse y decir su verdad”.

La denuncia fue presentada el miércoles por la mañana contra Savage y 20th Century Fox, compañía que emitió un comunicado afirmando no encontrar evidencia de maldad por parte de Savage. “Fox toma muy en serio todas las acusaciones de conducta indebida. Llevamos a cabo una investigación exhaustiva de estas acusaciones y no encontramos pruebas de ninguna conducta indebida por parte del señor Savage. Nos defenderemos enérgicamente contra estas afirmaciones infundadas”.

Savage, entre cuyos créditos destaca también la dirección de varios capítulos de Modern Family, dijo en una larga declaración que las acusaciones de Hwang son “absolutamente falsas”.