Destapan infidelidad de una de las hijas de Jenni Rivera

"Lo engañé", confesó entre lágrimas.

Solo han pasado dos episodios de la tercera temporada de “The Riveras” y la polémica se ha vuelto a desatar alrededor de la conflictiva familia de Jenni Rivera.

Ahora fue Jacquelin Melina Marín la que dio la nota al revelar que le fue infiel a su esposo Michael ‘Mike’ Campos, de quien se separó a finales de 2017.

“Jacqie” como se le conoce popularmente, aceptó entre lágrimas que fue débil y “engañó” al padre de dos de sus hijos con otro hombre.

“No sé si lo sigo amando, pero quizá mi corazón solo está cansado. Quizá sí lo amo y solo creo que está cansado. Tengo un amigo que me ayuda con mi música, me da ideas y apoya mi sueño, luego no sé qué sucedió, un día lo besé, no quise hacerlo. Y me sentí terrible, estuvo mal… pero ahora no sé si quiero intentarlo”, dijo.

La hermana de Chiquis Rivera aceptó que se está tomando un tiempo para evaluar su situación. ““Voy a tomarme un tiempo, eso no es ser egoísta, creo que estoy haciendo lo mejor para todos”.

La joven de 29 años achacó la infidelidad al mal momento por el que pasa la pareja. “Siento que Mike me está frenando, cada vez que trabajo en una canción, o ahora que escribo poemas, no le gusta que lo comparta, pero cuando lo hago es sólo silencio, y ahí siento que me está frenando”.

Esta información no es del todo nueva, pues su tío, el pastor Pedro Rivera Jr., ya había deslizado públicamente que la separación era por una infidelidad.

La vida de Jacqie ha robado los reflectores a sus famosos hermanos, pues además del divorcio, ha experimentado una transformación física gracias a que rebajó más de 70 libras.