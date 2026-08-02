Conmoción en Queens por el acuchillamiento de un hombre dentro de un lujoso edificio

Las autoridades informaron que un hombre de 36 años fue hallado sin vida a puñaladas en el interior de un edificio de apartamentos de lujo en Queens el sábado a primera hora de la tarde.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) realizó el descubrimiento poco antes de la 1:00 de la tarde mientras respondía a una llamada en los apartamentos Hayden en Long Island City.

La víctima, cuya identidad no ha sido dada a conocer a la espera de notificar a la familia, fue descubierta inconsciente y sin reaccionar, con numerosas puñaladas, dentro de un apartamento en el edificio de gran altura de Hunter Street, de acuerdo con lo que indicó el NYPD.

Los servicios de emergencia se apersonaron rápidamente en el sitio y declararon la muerte del hombre, informó New York Post.

De acuerdo con los funcionarios policiales, no se habían producido detenciones hasta el sábado en la noche.

El Hayden es un edificio de apartamentos de lujo de 51 pisos ubicado en Court Square, en Queens, donde actualmente se anuncia un apartamento de dos habitaciones por más de $6,000 al mes, decían los anuncios en línea.

El lujoso complejo de Long Island City cuenta con un vestíbulo con personal las 24 horas, azotea, cancha de baloncesto y gimnasio.

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