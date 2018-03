La increíble relación de una mujer con una abeja a la que salvó

El abejorro es uno de los insectos más inteligentes de la naturaleza, según demuestran diveros estudios

Una mujer rescató a un abejorro de su jardín. Nunca imaginó lo que podría pasar después.

Ahora, la abeja y ella son las mejores amigas.

Fiona Presly, de Iverness, Escocia, encontró a la abeja reina mientras trabajaba en el jardín y notó que algo andaba mal.

“Puse mi mano frente a ella y ella se arrastró hacia ella de inmediato. La miré y pensé ‘algo no está bien aquí, no tiene alas'”, le contó a The Scottish Sun.

Fiona y el abejorro sin alas al que llamó “Bee” se volvieron inseparables, después de que Fiona construyó un jardín improvisado y aceptó a Bee como su huésped.

“Es extraño de explicar, hicimos clic. Ella realiza unos zumbidos cuando está en contacto conmigo y se muestra feliz de sentarse, comer, beber y dormir en mi mano”, siguió contando la protagonista d esta historia.

Fiona publica imágenes de ella y las aventuras de Bee en su página de Facebook para mostrar que los humanos también pueden formar vínculos con los insectos.