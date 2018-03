Se decidió a jugar a la lotería aunque ya había ganado… ¡y ganó otra vez!

Un veterano de Charlotte ahora cumplirá sus sueños

La decisión de un hombre de Charlotte de jugar a la lotería después de haber ganado hace poco tiempo valió la pena. Pero esta vez, Michael Buinicky ganó aún más dinero.

Buinicky reclamó un premio de US$ 750,000 el lunes, solo cinco semanas después de ganar US$ 100,000.

Su suerte comenzó el 9 de febrero en un juego raspadito llamado 100X The Cash. El veterano de la Fuerza Aérea inicialmente pensó que había ganado US$ 10,000, pero se sorprendió al darse cuenta de que realmente había ganado $ US$100,000, informó The Observer.

Cuando ganó la lotería por primera vez en febrero, Buinicky utilizó el dinero para ayudar a su hijo a graduarse y a su hija comprar una casa, según un comunicado de NC Education Lottery. Esta vez, Buinicky planea usar algunas de sus nuevas ganancias consigo mismo.

“Siempre quise restaurar un ‘muscle car'”, dijo Buinicky. “Voy a comprar un Corvette 66 y arreglarlo. Puedo verlo ahora. Va a ser increíble.”

Para verificar los números ganadores de Powerball, Mega Millions y otros sorteos, haz clic aquí.