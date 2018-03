Foto: Mira cómo lucía Andrea Legarreta en bikini a los 23 años

Este #TBT me causa algo de ternura jajajaja MUY chavita y con un look terrible en la playa! Jajajajajaja traje de colores fosforescentes, dona en el pelo que combina jajaja y pelo casi afro, sin dejar a un lado aretes enormes!! Dios mío!! Que modas!! Esto fue en la telenovela #Valentina 🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

