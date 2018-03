La Ciudad ofrecerá $20,000 a negocios que salgan de avenida Jerome

Tras recibir luz verde el proyecto de rezonificación de esa parte de El Bronx, comerciantes piden que los bonos de ayuda de reubicación sean mayores y se extiendan a empleados

Benito Almonte lleva 14 años con su negocio Auto Glass, localizado en el 1277 de la avenida Jerome, con el que ha podido tener una vida digna, pero confiesa que justo cuando el Concejo Municipal acaba de dar luz verde al plan de rezonificación de esa parte de El Bronx, la preocupación lo invade. El dominicano sabe que el cierre de su local es inminente y aunque manifiesta entender que se trata de un beneficio para la comunidad, hace un llamado a que la Ciudad apoye más, económicamente, a todos los comerciantes afectados.

La Administración De Blasio, a través de la agencia de Pequeños Negocios, anunció que ofrecerá un bono hasta por $20,000 a los negocios de autopartes y otras industrias del vecindario para cuando llegue el momento de mudarse como parte de un fondo de $ 1.5 millones para ayudarlos en su reubicación. Pero Almonte lo considera insuficiente.

“Yo tengo aquí ya 14 años y $20,000 la verdad que no da pa’ nada. Solo buscando un local a uno le piden 2 y tres meses de renta. Lo correcto sería que nos diera por lo menos $60,000”, manifestó el pequeño empresario, quien no quiere que el plan de rezonificación lo tome por sorpresa, por lo que lleva meses tratando de encontrar un buen sitio, pero no ha tenido éxito.

“He tratado de buscar local y no hay. Y los que aparecen son de $6,000 y $7,000, sin la luz, y aquí pago $3,500 con todo, entonces $20,000 solo daría pa’ eso, ¿y la mudanza qué? ¿Y el tiempo que uno se quede sin trabajar qué? Eso quién nos los paga”, agregó el dominicano.

A unas pocas calles de allí, en un negocio de llantas, Francisco Morán mostró la misma queja. El empresario, quien lleva más de 20 años ganándose la vida con su negocio, dice que $20,000 de subsidio es una especie de burla.

“Eso no alcanza para nada y lo peor es que ni siquiera nos han dicho como va a ser eso y si todos podemos aplicar. No comunican nada”, dijo el dominicano, destacando que el plan urbanístico de Jerome, que rediseñaría 95 cuadras entre las calles 167 y 184, para crear más unidades de viviendas, y que se suma al plan de otros vecindarios como East New York, Far Rockaway y East Harlem, le quitó la sonrisa del rostro.

Empleados preocupados

Pero además de la queja de los propietarios de los negocios, los cientos de empleados que ven su futuro laboral incierto, hacen un llamado a la Ciudad para que los bonos se hagan extensivos a los trabajadores.

“Nosotros trabajamos por necesidad, no por gusto y cuando esto empiece aquí, vamos a quedarnos sin nada, y entonces, a nosotros quién nos toma en cuenta”, comentó Vladimir Lora, quien lleva 10 años en el negocio de llantas. “Esa ayuda de dinero tiene que ser especialmente para nosotros, que si nos vamos a quedar jodidos. Solo están beneficiando a los dueños y eso no es justo”.

Randol Martínez, quien lleva cinco años trabajando en el lugar, se sumó a la queja de su compañero y dijo que “si la Ciudad no nos ayuda con dinero, y con ubicación en nuevos empleos, podemos llegar hasta a ser ‘homeless’”.

Pero la Ciudad insiste en que no abandonará ni a los negociantes ni a los empleados de Jerome, y además del programa de $20,000 para automóviles y otras empresas industriales en ese corredor, habrá un programa de entrenamiento dedicado para trabajadores del área.

“El plan del vecindario de la Avenida Jerome invierte en comunidades que nunca antes habían tenido un empujón justo”, comentó un vocero de la Administración de Blasio, destacando que esa inversión en El Bronx tendrá un impacto considerable para la comunidad. “Haremos inversiones importantes para proteger y construir viviendas asequibles, arreglar calles, construir nuevas escuelas y mejorar parques. E invertiremos en empleos, capacitación y negocios a lo largo del corredor, incluso en la industria automotriz”.

Más viviendas asequibles

Más allá de los subsidios a la vivienda, la Ciudad está comprometiendo $189 millones para invertir también en parques y otras mejoras de dominio público.

De las viviendas totales del área, aproximadamente una cuarta parte de ellas (1,150) serían permanentemente asequibles a través de la Vivienda Inclusiva Obligatoria.

Asimismo, el Departamento de Servicios de Pequeños Negocios (SBS), que manejará directamente la asignación de los bonos, destacó que están tomando muy en cuenta las preocupaciones y las opiniones de los negocios de la zona.

“Nueva York se compromete a garantizar que los recursos de la Ciudad puedan llegar a las empresas y los trabajadores. SBS ha recibido comentarios de la comunidad de Jerome Avenue con respecto a las necesidades de empresarios y solicitantes de empleo, y ofrece una serie de servicios gratuitos y existentes para apoyar a las empresas en esta área”, comentó un vocero de esa agencia, destacando que siguen trabajando con los concejales del área para poder llegar mejor a la comunidad, incluidas visitas a los locales con una unidad móvil.

Y sobre los detalles de la manera como serán asignados los bonos económicos a los negociantes, agregaron: “Actualmente estamos explorando los próximos pasos en la implementación del programa de subvenciones”.

A pesar de las preocupaciones y dudas sobre los beneficios del plan de rezonificación, los concejales del área, Fernando Cabrera y Vanessa Gibson, se han manifestado optimistas sobre el futuro de Jerome.

“Estoy orgulloso del trabajo que hemos logrado a través del proceso y espero presenciar el florecimiento del Corredor Jerome en los próximos años”, dijo Gibson, quien junto a Cabrera logró promover en el plan la construcción de dos nuevas escuelas, cada una con 458 cupos y la preservación de 2,500 unidades de viviendas asequibles existentes durante los próximos dos años.

Datos de la rezonificación en la avenida Jerome

200 pequeños negocios, la mayoría de autos, hay en Jerome.

1,000 empleados, mayormente hispanos, temen quedarse sin trabajo.

9,500 nuevos residentes se beneficiarán del plan.

2,500 apartamentos serán preservados en los próximos dos años.

4,600 nuevas viviendas se construirán con el plan de rezonificación.

1,150 unidades serán permanentemente asequibles.

$189 millones invertirá la Ciudad además de los subsidies en parques y otras mejoras del barrio.

2 nuevas escuelas se construirán en el vecindario.

$56 millones se invertirán en parques, seguridad pública y sitios comunitarios.

La unidad móvil de SBS brindará servicios para pequeñas empresas y servicios de desarrollo de fuerza laboral (como evaluaciones de solicitudes y entrevistas con empleadores).

La Ciudad coordinará con los miembros locales del Concejo las estrategias de alcance, calendario de despliegue, ubicaciones y las áreas de enfoque específicas.

Se implementarán mejoras en el transporte, corredores comerciales, nueva iluminación, pasos de peatones, bancas, señalización, actualizaciones de ADA, repavimentación.

Concejo Municipal aprueba plan de rezonificación

El Concejo Municipal en pleno votó el jueves a favor del plan de rezonificación de 92 cuadras de la avenida Jerome, en El Bronx, que permitirá, entre otras cosas, preservar unas 2,500 viviendas asequibles hasta el 2026.

Concejales que representan el sector y que empujaron por la aprobación del plan expresaron su satisfacción tras el voto de 48-0. “Es una gran victoria para la gente de El Bronx”, indicó Fernando Cabrera.

Su colega, Vanessa Gibson, señaló que esta es “una oportunidad para recibir lo que se merece por ley…. la inversión de ayer, la de hoy y la de mañana”.

Aunque el plan había sido rechazado por algunos vecinos, y principalmente por los dueños de negocios de autopartes que están muy afincados en esa avenida, se había dado por sentado que sería aprobado, luego que recibiera en los últimos meses el respaldo unánime de la junta comunal del área, así como del presidente de El Bronx Rubén Díaz Jr.

“Con la votación, el Concejo Municipal ha asegurado un mejor futuro para los residentes actuales del corredor de la avenida Jerome y no deja atrás a ninguna de nuestra gente de El Bronx”, indicó el presidente.

“Como parte de las negociaciones de la rezonificación, tanto mi oficina como el Concejo Municipal han asegurado considerables protecciones para los actuales residentes y los comercios del área”, agregó Díaz Jr, quien agradeció especialmente a Gibson y Cabrera por los años que han dedicado a garantizar que las necesidades de la comunidad sean equilibradas con las expectativas de la rezonificación.