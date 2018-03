Schwarzenegger cree que John Kasich puede ser “una gran alternativa” a Trump

El actor y exgobernador de California señala que Kasich debería presentarse a las elecciones del 2020

Foto: Getty/Office of Ohio Governor John R. Kasich

El actor Arnold Schwarzenegger, gobernador de California entre 2003 y 2011, aseguró que el gobernador de Ohio, el republicano John Kasich, podría ser “una gran alternativa” a gobernar Estados Unidos si el presidente, Donald Trump, no cumple sus promesas.

“Si Trump hace un gran trabajo, entonces no hay razón para reemplazarlo. Pero lo que estoy diciendo es que John Kasich es una gran alternativa si él (Trump) no se presenta, porque aún no lo sabemos. Sólo hemos vivido un año de su término”, indicó Schwarzenegger en una entrevista con la cadena televisiva CNN.

Kasich fue el último en retirar su candidatura republicana a la Casa Blanca en mayo de 2016, dejando vía libre a Trump para centrarse en las presidenciales de noviembre, en las que el magnate se impuso a la excandidata demócrata, Hillary Clinton.

“(Kasich) debería presentarse a las elecciones de 2020”, indicó el actor.

Por otro lado, Schwarzenegger lamentó “el partidismo extremo” actual en la política estadounidense y predijo que “los (candidatos) independientes tomarán el control” de los republicanos y los demócratas.

“La gente está molesta por el hecho de que los demócratas están demasiado lejos de la izquierda y se estancan en su ideología y los republicanos están demasiado lejos hacia la derecha”, explicó el exgobernador republicano de California.

Además, Schwarzenegger expresó su preocupación al asegurar que el Partido Republicano no está haciendo lo suficiente para atraer a los votantes y dijo que el partido “está muriendo, como el Titanic”.