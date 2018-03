Rusia 2018: Viviana Vila será la primera mujer en narrar un Mundial

"Es un enorme desafío que me dispongo a disfrutar" afirmó la periodista argentina

BUENOS AIRES, Argentina – La periodista argentina Viviana Vila, contratada a principios de este mes por la cadena estadounidense Telemundo, dijo que está ante un “enorme desafío” porque asegura que será la primera mujer en la historia en comentar un Mundial por televisión.

La exitosa periodista y locutora, que fue también en 2012 la primera mujer en comentar fútbol por la televisión argentina, sostuvo también que en Rusia 2018 se la evaluará distinto solo por ser mujer.

Vila explicó que está preparada para asumir esta responsabilidad y demostrarle “a los varones que deciden” que las mujeres están tan capacitadas como los hombres para comentar fútbol en las transiciones televisivas.

¿Cómo se sintió cuándo la llamaron de Telemundo?

“Me sentí impactada, sorprendida, agradecida y llena de una gran responsabilidad, con un enorme desafío por delante.

¿Siente que le van a evaluar distinto por ser mujer?

Soy la primera, la única. La lupa sobre mí es distinta a la que siempre ponen sobre el varón. Con ese desafío es que tengo que viajar a Rusia. Contra toda esa mirada tengo que viajar, lo voy a asumir con toda la responsabilidad que requiere. En algún momento se tenía que romper y se rompió ahora, me tocó romperlo a mí.

¿Cómo le contactaron?

No fui a ningún casting, fui la única. Me buscaron, me contactaron y me fui a Miami a hacer una prueba. Me encontré con mucha gente que me trató muy bien y con gente muy interesada en que lo que yo iba a mostrarles era efectivamente lo que ellos esperaban de mí. Cuando volví me mandaron un mail con la invitación formal para que fuera parte de Telemundo.

¿Cómo impactó la noticia en la prensa estadounidense?

Fue muy bien recibida la idea de Telemundo de llevar a una mujer. Piensa que, si bien estamos pasando momentos de crecimiento, aún es muy difícil. En Argentina hemos avanzado un poquito más que en el resto de Latinoamérica. La opinión de una mujer, el análisis o lo que yo pueda aportar desde mi comentario también va a ser novedoso para todo un mundo muy masculino, que se va a sorprender. A algunos les gustará y a otros no.

¿Por qué piensa que hay tan poco lugar para las mujeres en las transmisiones deportivas y en los programas deportivos?

Creo que hay pocas porque los varones no nos eligen y ellos son los que deciden, en todos lados. Si no le das la posibilidad a chicas que saben para que puedan mostrarlo… Además, nuestro trabajo se aprende en la práctica y con la exposición. Los tipos, que son los que eligen, prefieren ponerlas en otros rubros y no en el comentario.

¿Cree que en el futuro va a haber más mujeres en los programas de fútbol?

Creo que hemos avanzado, dado algunos pasos, va todo muy despacito, pero ya hay otra mirada sobre esta posibilidad y esta realidad de que las mujeres podemos hacer esto. Va lento, pero se han dado pasos.

¿Piensa que va a poder disfrutar de la experiencia o que la presión se lo va a impedir?

Estoy trabajando conmigo para que lo disfrute, no para que lo sufra. Quiero prepararme muy bien como para que lo pueda disfrutar. Si yo lo sufro no voy a dar lo mejor de mí, si yo lo padezco en lugar de disfrutarlo no se va a notar si yo estoy preparada o no. Me dispongo a disfrutarlo, a mostrar lo que yo sé hacer.