Corey Feldman ingresa al hospital tras recibir varias puñaladas

El actor volvió a tener la atención de los medios por denunciar las agresiones sexuales de las que fue víctima por determinadas "figuras relevantes" de Hollywood

El actor Corey Feldman (46), conocido por su participación en títulos tan conocidos como ‘Los Goonies‘ o ‘Cuenta Conmigo‘ y, de forma más reciente, por haber denunciado públicamente los abusos sexuales de los que fue víctima durante su juventud, recibió ayer martes varias puñaladas que le llevaron a ser trasladado de urgencia al hospital de Los Ángeles, un terrible suceso del que él mismo ha querido informar a sus seguidores de las redes sociales.

“Estoy en el hospital. Me atacaron anoche. Un hombre abrió la puerta de mi coche y me apuñaló con un objeto punzante. Por favor, recen por nosotros. Gracias a Dios, en el vehículo solo estábamos mi equipo de seguridad y yo cuando nos abordaron tres hombres. En un momento de distracción, me atacó uno de ellos. Pero estoy bien“, reza el preocupante mensaje que ha compartido en su cuenta de Twitter.

Pese a que, de momento, la investigación iniciada al respecto por la policía de la ciudad no ha arrojado detalles sobre la identidad de los asaltantes y sus motivaciones, el intérprete está convencido de que la agresión no es más que la materialización de las amenazas que ha venido sufriendo desde hace un tiempo.

“La policía está tratando el asunto como un intento de homicidio. Llevo meses recibiendo amenazas en todas las plataformas (sociales) por parte de esta ‘manada de lobos’ y creo que este es el resultado de estos actos negativos. Tengo razones para creer que está todo conectado. Creo que ya hemos tenido suficiente, estoy harto de esta gente“, reza la publicación que ha colgado en su perfil inmediatamente después.

Las amenazas a las que hace referencia el artista estarían directamente ligadas a su decisión de alzar la voz -a través de un libro de memorias publicado en 2013- sobre las agresiones sexuales de las que fue víctima por parte de determinadas “figuras relevantes” de la industria de Hollywood en sus décadas de mayor éxito profesional.

En octubre del año pasado, y a raíz de la publicación de escándalos de similar naturaleza protagonizados por Harvey Weinstein, Brett Ratner o Kevin Spacey -entre muchos otros-, Corey Feldman aprovechó la coyuntura para revelar que, en la década de los noventa, él mismo había facilitado a la policía los nombres de varios “depredadores sexuales” en el marco de las investigaciones sobre los supuestos abusos a menores de los que fue acusado el malogrado Michael Jackson.